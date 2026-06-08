Atlético Naón hizo historia: bicampeón de la Liga Nuevejuliense 2025/2026

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El Club Atlético Naón volvió a escribir una página histórica en el fútbol regional al consagrarse campeón de la Liga Nuevejuliense 2025/2026, logrando además un hecho inédito para la institución: obtener dos campeonatos consecutivos.

La definición no fue sencilla. En la final, el equipo debió afrontar gran parte del encuentro con un jugador menos tras una expulsión a los 18 minutos del primer tiempo. A pesar de la adversidad, Naón supo resistir y defender la ventaja conseguida en el partido de ida.

“Fue un partido muy sufrido. Con un jugador menos desde tan temprano se complicó todo, pero el equipo mostró carácter y pudo aguantar hasta el final”, relató el presidente del club, Juan Frutos.

El primer tiempo terminó sin goles, manteniendo el 3 a 1 favorable en el resultado global. Sin embargo, en el complemento llegó el descuento del rival y la preocupación comenzó a crecer. Con el 2 a 0 en contra, la serie se encaminaba a una definición por penales, pero Naón logró sostener el resultado que le permitió quedarse con el campeonato.

### Festejo de todo un pueblo

Una vez consumada la consagración, la alegría se apoderó de toda la comunidad. Los jugadores dieron la vuelta olímpica acompañados por una multitud de hinchas y vecinos que celebraron el nuevo logro deportivo.

Los festejos continuaron por las calles de la localidad y culminaron con una gran choriceada organizada para compartir la alegría con toda la hinchada.

“Lo pasamos muy bien. Se festejó como corresponde porque fue un esfuerzo enorme de mucha gente”, expresó Frutos.

El valor de un bicampeonato

Para el presidente del club, este nuevo título representa mucho más que una copa.

“Hacía muchos años que no se conseguía un campeonato. Haber logrado dos seguidos es el resultado de un gran trabajo, mucho esfuerzo y compromiso de todos. También hay que reconocer a los demás equipos porque por algo llegaron hasta la final”, señaló.

Frutos remarcó además que sostener un proyecto deportivo competitivo implica una gran inversión económica y humana.

“Es muy fuerte el esfuerzo que se hace. Naón es lo más importante que tiene nuestra comunidad y por eso el acompañamiento de la gente es fundamental. El apoyo que recibimos es enorme”, destacó.

Pensando en lo que viene

Aunque la celebración continúa, en la dirigencia ya saben que el tiempo apremia. El próximo campeonato comenzaría en agosto y pronto será momento de planificar una nueva temporada.

“La estructura está, pero hay que volver a armar todo. Tenemos que reunirnos, analizar qué sigue, hablar con el cuerpo técnico y los jugadores. Es un trabajo que se hace paso a paso”, explicó.

El objetivo, naturalmente, será intentar alcanzar un nuevo título y soñar con un histórico tricampeonato.

Reconocimiento a quienes trabajan detrás de escena

Antes de finalizar, Frutos dedicó unas palabras de agradecimiento para todos aquellos que colaboran diariamente con la institución.

“Quiero agradecer a toda la gente de Naón que trabaja tanto por el club. Tenemos un grupo de jóvenes que ha hecho un trabajo enorme; pintaron todo el estadio y colaboraron en cada detalle. También un saludo grande para todos los jugadores, que son los protagonistas de este logro”, manifestó.

Con una comunidad comprometida, una dirigencia activa y un equipo que volvió a demostrar su jerarquía, Atlético Naón celebra un nuevo campeonato y se ilusiona con seguir haciendo historia en la Liga Nuevejuliense.