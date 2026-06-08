Carlos María Naón apuesta al trabajo comunitario para sostener servicios y atender las demandas rurales

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Carlos María Naón atraviesa días de festejo y orgullo comunitario tras la obtención de un nuevo campeonato por parte de su club local. Así lo expresó la delegada municipal, Andrea Maccagnani, durante una entrevista en el programa Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 99.9 y Visión Plus TV.

“La verdad que es algo muy lindo para todo el pueblo. Los vecinos están muy contentos. Conseguir dos campeonatos seguidos para una comunidad como la nuestra significa muchísimo”, señaló Maccagnani, quien remarcó el fuerte compromiso institucional y comunitario que caracteriza a la localidad.

Las lluvias complican los trabajos rurales

La delegada informó que las recientes precipitaciones dejaron un acumulado cercano a los 22 milímetros en la localidad, una cifra superior a la registrada en la ciudad de 9 de Julio.

En este contexto, explicó que uno de los principales reclamos de los vecinos continúa siendo el mantenimiento de los caminos rurales y secundarios, fundamentales para la actividad productiva y el traslado diario de las familias.

“No solamente tenemos que pensar en la salida desde el pueblo hacia 9 de Julio, sino también en los vecinos que viven en los campos, que tienen que traer a los chicos a la escuela o trasladarse todos los días”, sostuvo.

Maccagnani reconoció que la escasez de maquinaria municipal condiciona las tareas de mantenimiento, aunque destacó que recientemente una máquina vial trabajó en el acceso a la localidad y que el esquema previsto por el municipio contempla una rotación de equipos entre las distintas delegaciones.

“Tratamos de dar respuesta con las herramientas que tenemos. Muchas veces usamos la maquinaria más antigua para brindar al menos una solución mínima en los caminos internos”, explicó.

Actividad económica estable

En relación con la situación laboral, la delegada destacó que Naón mantiene cierta estabilidad gracias a tres importantes fuentes de empleo que sostienen gran parte de la actividad económica local.

“Tenemos empresas y establecimientos que siguen generando trabajo para la comunidad. Eso marca una diferencia con otras localidades y ayuda a sostener la actividad”, indicó.

Si bien reconoció que existen casos particulares de vecinos sin empleo, consideró que la situación general del pueblo continúa siendo relativamente favorable.

Salud y medicamentos

Sobre el funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud, Maccagnani señaló que la demanda se mantiene estable y que la incorporación de la telemedicina se ha convertido en una alternativa complementaria para los vecinos.

Respecto al acceso a medicamentos, admitió que la problemática es generalizada y afecta a numerosos centros de salud del país.

“Muchas veces no están todos los medicamentos, pero generalmente se cuenta con lo esencial para atender las necesidades más urgentes”, explicó.

Canales y basural, entre las prioridades

Durante la reciente visita de la intendenta municipal, la delegada volvió a plantear dos preocupaciones consideradas prioritarias para la localidad: la limpieza de los canales de desagüe y la situación del basural.

“La limpieza de los canales es una necesidad urgente porque hay sectores bajos del pueblo que podrían verse afectados si se producen lluvias más importantes y el agua no escurre correctamente”, advirtió.

Según explicó, el crecimiento de vegetación y la acumulación de residuos dificultan el normal funcionamiento de los desagües.

Además, señaló que la limpieza y mantenimiento del basural también forma parte de los reclamos elevados al Ejecutivo municipal.

Pedido de colaboración a los vecinos

Maccagnani aprovechó la oportunidad para solicitar la colaboración de los vecinos en la disposición de ramas y residuos verdes.

“Necesitamos que coordinen previamente con la delegación. Tenemos recursos limitados y cuando todos sacan ramas al mismo tiempo se dificulta mucho el trabajo de recolección”, señaló.

Preparativos para la fiesta patronal

Por último, la delegada invitó a la comunidad a participar de las celebraciones por el Día del Sagrado Corazón de Jesús, patrono de la localidad.

Las actividades religiosas se desarrollarán durante el próximo fin de semana e incluirán la celebración de las comuniones, que este año se realizarán el sábado por la mañana para facilitar la participación de las familias.

“Esperemos que el tiempo acompañe y podamos vivir una linda fiesta para toda la comunidad”, concluyó.