La oficina de Defensa del Consumidor recordó cómo realizar reclamos y consultas

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La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) renovó su convocatoria a la comunidad para acercarse ante cualquier inconveniente, reclamo o consulta relacionada con la adquisición de productos o la contratación de servicios para uso personal o familiar.

Desde el organismo se informó que los consumidores pueden realizar denuncias por situaciones vinculadas a servicios bancarios y financieros, compras realizadas a través de internet, dificultades para gestionar bajas de servicios, problemas con empresas de telecomunicaciones, servicios públicos y otros aspectos contemplados por la normativa de defensa del consumidor.

Para iniciar un reclamo, se recomienda contar con la documentación respaldatoria correspondiente, como facturas, recibos, tickets de compra u otros comprobantes que permitan acreditar la relación de consumo. Asimismo, es importante disponer de los datos del proveedor involucrado, incluyendo nombre, domicilio y CUIT.

La OMIC recordó además que cualquier persona que haya adquirido un producto o contratado un servicio como consumidor final puede presentar un reclamo, y destacó que el trámite es totalmente gratuito, sin necesidad de contratar asesoramiento profesional.

Por otra parte, se aclaró que existen determinadas situaciones que no corresponden al ámbito de intervención de la oficina. Entre ellas se encuentran los conflictos entre particulares, como problemas entre vecinos, alquileres o compraventas en las que no participe una empresa o comercio; cuestiones relacionadas con tasas, impuestos o multas; y reclamos vinculados a servicios prestados por profesionales universitarios matriculados, excepto en casos de publicidad engañosa.

Tampoco pueden tramitarse denuncias cuando quien adquirió el producto o servicio no reviste la condición de consumidor final, como ocurre cuando la compra se realiza para reventa o para incorporarla a un proceso productivo propio.

Ante cualquier duda o necesidad de orientación, los interesados pueden comunicarse con la OMIC al teléfono 2317-610000, interno 160, o enviar un correo electrónico a [email protected].

La dependencia funciona en Libertad Nº 934 de la ciudad de 9 de Julio y continúa brindando asistencia a la comunidad en la promoción y protección de los derechos de los consumidores.