El equipo municipal se consagró campeón en la tercera fecha del Torneo LINOBAN

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Este domingo se disputó la tercera fecha del Torneo LINOBAN de Newcom, una competencia regional que reunió a equipos de las ciudades de Junín, Salto, Rojas, Los Toldos, Carlos Casares y General Arenales.

En este marco, el equipo que representa a la Municipalidad de Nueve de Julio volvió a demostrar su gran nivel deportivo y se quedó con el primer puesto de la jornada, tras una destacada campaña en la que disputó un total de 11 encuentros y cedió solamente cuatro sets a lo largo de todo el certamen.

El desempeño del conjunto nuevejuliense le permitió alcanzar el campeonato de manera contundente, consolidándose como uno de los protagonistas de la competencia y reflejando el trabajo sostenido que viene desarrollando el grupo.

Más allá de los excelentes resultados obtenidos dentro de la cancha, desde la delegación destacaron especialmente el clima de compañerismo, respeto y solidaridad que se vive en cada encuentro de Newcom, valores que forman parte de la esencia de esta disciplina y que fortalecen los vínculos entre los participantes.

Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio felicitaron al equipo por el logro alcanzado e invitaron a todas las personas interesadas en conocer y practicar esta actividad a acercarse a sus oficinas, ubicadas en Robbio 322, o al CEF Nº 101, en la intersección de Juan B. Justo y La Rioja, donde podrán recibir información sobre días y horarios de entrenamiento.