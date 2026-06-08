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Capacitación para el personal de la Guardia Urbana Municipal

La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual brindó una jornada de formación destinada a agentes de la Guardia Urbana Municipal, orientada a fortalecer herramientas de intervención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género.

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Con el objetivo de fortalecer las herramientas de intervención y acompañamiento frente a situaciones de violencia por motivos de género, se desarrolló una jornada de capacitación destinada a agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM).

La actividad fue organizada por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual y permitió compartir experiencias de trabajo, además de presentar la hoja de ruta de actuación vigente para este tipo de situaciones.

Durante el encuentro también se brindó información sobre las funciones, responsabilidades y obligaciones de los distintos organismos que intervienen en el abordaje de estas problemáticas, promoviendo una respuesta articulada y eficiente.

Asimismo, se trabajó sobre pautas y procedimientos para actuar de manera adecuada ante situaciones de violencia por motivos de género que puedan detectarse en la vía pública, en domicilios particulares o en el marco de las tareas preventivas que desarrolla la Guardia Urbana Municipal.

La propuesta formó parte de las acciones de capacitación continua impulsadas por el municipio, orientadas a fortalecer las capacidades de los agentes y garantizar intervenciones responsables, respetuosas y con perspectiva de género.

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