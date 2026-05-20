Alerta por hantavirus en la provincia y alertan por la circulación de la cepa Andes

El hantavirus volvió a encender las alarmas sanitarias en la provincia de Buenos Aires. El último Boletín Epidemiológico (BE) del Ministerio de Salud bonaerense confirmó que desde 2025 se registra un aumento sostenido de casos por encima de los niveles históricos esperados, configurando actualmente una situación de brote.

De acuerdo con el informe oficial, durante 2025 se notificaron 37 casos confirmados y 12 fallecimientos. En tanto, en lo que va de 2026 ya se contabilizaron 18 contagios confirmados, de los cuales siete resultaron fatales.

La cartera sanitaria explicó que el índice epidémico de hantavirus alcanzó 1,67 en las últimas siete semanas epidemiológicas (SE 12 a 18), un valor que supera ampliamente el umbral de brote establecido en 1,25. Además, remarcaron que para el mismo período del año pasado se habían reportado apenas 12 casos.

El hantavirus es una enfermedad endémica en zonas rurales y periurbanas de la provincia, con una marcada estacionalidad que suele concentrar la mayor cantidad de contagios durante primavera y verano. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el actual incremento de casos en otoño-invierno resulta inusual y refuerza la preocupación epidemiológica.

La situación cobró relevancia internacional luego de los contagios detectados en un crucero que partió desde Ushuaia el pasado marzo. Allí se identificó la circulación del linaje Andes del virus, una variante particularmente peligrosa debido a su capacidad de transmitirse de persona a persona.

Según datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el episodio en la embarcación dejó hasta el momento tres fallecidos, diez casos confirmados y unas 440 personas bajo monitoreo médico, despertando preocupación por una eventual expansión hacia otros continentes.

El hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus de la familia Bunyaviridae. A nivel mundial puede producir dos cuadros clínicos graves: la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal, predominante en Asia y Europa, y el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), característico de América.

La transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres infectados, que eliminan el virus mediante saliva, orina y excrementos. El contagio más frecuente se produce por inhalación de aerosoles contaminados presentes en ambientes cerrados o infestados.

Las infecciones suelen registrarse en áreas rurales, suburbanas y silvestres, especialmente durante actividades laborales o recreativas, así como en galpones, depósitos y viviendas donde existen roedores.

Además, en presencia de la cepa Andes, existe evidencia científica de transmisión entre personas mediante secreciones y fluidos corporales.

Síntomas y evolución

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede comenzar con síntomas similares a una gripe, aunque evolucionar rápidamente hacia cuadros graves.

Entre los signos iniciales se encuentran:

fiebre superior a 38°C;

dolores musculares;

escalofríos;

dolor de cabeza;

náuseas y vómitos;

dolor abdominal;

diarrea.

En los casos severos, la enfermedad puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico. Por eso, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de una detección temprana y la consulta médica inmediata ante síntomas compatibles.

Medidas de prevención

El Ministerio de Salud recordó que la principal medida preventiva es evitar el contacto con roedores y sus secreciones.

Entre las recomendaciones difundidas se destacan:

impedir el ingreso y anidación de roedores en viviendas;

tapar orificios en puertas, paredes y cañerías;

mantener huertas, pilas de leña y materiales elevados y alejados de las casas;

cortar el pasto y eliminar malezas alrededor de los domicilios;

limpiar y desinfectar superficies con una solución de lavandina y agua;

humedecer pisos antes de barrer para evitar levantar polvo contaminado;

ventilar espacios cerrados antes de ingresar;

utilizar barbijo N95 al realizar tareas de limpieza en lugares con posible presencia de roedores.

En caso de encontrar un roedor muerto, las autoridades recomiendan rociarlo con lavandina, dejar actuar el desinfectante al menos 30 minutos y retirarlo utilizando guantes para su posterior eliminación segura mediante entierro profundo o incineración.