Salud en alerta: Kreplak denunció recortes nacionales y advirtió sobre una posible crisis sanitaria

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El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, lanzó una fuerte advertencia sobre el presente y el futuro inmediato del sistema sanitario argentino al asegurar que atraviesa una situación de “gravedad extrema” como consecuencia de los recortes presupuestarios implementados por el Gobierno nacional.

Durante una exposición en el Congreso de la Nación, en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Prevención de Adicciones, Familia, Niñez y Juventudes, y Personas Mayores, el funcionario sostuvo que existe una profunda preocupación por el impacto que estas medidas ya están generando en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país.

“Estamos viviendo un momento sanitario de una gravedad extrema”, expresó Kreplak ante los legisladores, al describir un escenario en el que hospitales y centros de salud enfrentan cada vez más dificultades para responder a la creciente demanda de atención.

Según detalló, hasta enero de 2026 la reducción de recursos destinados a medicamentos e insumos médicos para la provincia alcanzó el 62%, situación que, según afirmó, pone en riesgo un derecho históricamente garantizado en la Argentina.

“Hoy el derecho a la salud, que en Argentina está profundamente arraigado, está seriamente en discusión”, remarcó.

Preocupación por la baja cobertura de vacunación

Uno de los puntos que más inquietud generó durante su exposición fue la situación del calendario de inmunización. El ministro señaló que la cobertura de la vacuna antigripal en territorio bonaerense apenas llegó al 16% y advirtió que difícilmente supere el 20%.

De acuerdo con su análisis, la compra insuficiente de dosis por parte del Estado nacional provocó que gran parte de la población de riesgo no acceda a la vacunación a tiempo, justo antes del invierno.

Kreplak alertó que esta situación podría traducirse en un aumento de enfermedades respiratorias y en una mayor presión sobre hospitales y guardias médicas, afectando también la atención de patologías complejas como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Impacto en jubilados por recortes en PAMI

Otro de los sectores más perjudicados, según explicó el funcionario, es el de los adultos mayores afiliados al PAMI.

Kreplak aseguró que el recorte del 40% en el presupuesto del organismo derivó en una caída del 28% en la entrega de medicamentos.

“Uno de cada cuatro jubilados no puede retirar sus medicamentos”, afirmó.

Además, indicó que muchos afiliados que cuentan con cobertura médica terminan recurriendo al sistema público debido a las dificultades para acceder a tratamientos, generando mayor presión sobre hospitales provinciales y municipales.

El cierre de Remediar

El ministro también cuestionó la interrupción del programa Programa Remediar, al que calificó como un golpe determinante para la atención primaria.

Según explicó, en enero de 2026 el ajuste en ese programa alcanzó el 55%, lo que dejó sin provisión de medicamentos gratuitos a numerosos centros de salud.

En ese contexto, planteó la preocupación de los profesionales médicos que deben atender pacientes sin contar con insumos básicos para tratar enfermedades graves.

Salud mental, otro foco de alarma

Durante su presentación, Kreplak también se refirió a la situación de la salud mental, al advertir que se trata de una de las problemáticas más graves del país y que no está siendo abordada con recursos suficientes.

Indicó que los suicidios, especialmente entre adolescentes y adultos mayores, superan la cantidad de muertes provocadas por homicidios y accidentes de tránsito, y cuestionó la falta de inversión nacional en políticas específicas para prevenir esta problemática.

“No se puede discutir esto sin presupuesto”, sostuvo.

“Vamos hacia un colapso”

En el tramo final de su exposición, el ministro fue contundente al describir el panorama sanitario.

“Todo indica que vamos a un colapso del sistema de salud”, afirmó.

También remarcó que el ingreso al invierno con una baja tasa de vacunación representa un riesgo sanitario importante y sostuvo que el sistema actual no está preparado para afrontar un incremento abrupto en la demanda.

Finalmente, responsabilizó al gobierno de Javier Milei por la situación, aunque aseguró que provincias y municipios continuarán intentando sostener la atención médica con los recursos disponibles.

“No es momento para chicanas políticas”, concluyó, al reclamar mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios para evitar que la crisis sanitaria continúe profundizándose.