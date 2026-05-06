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Nueve de Julio se suma al “Big Day” con una jornada abierta de observación de aves

El Club de Observadores de Aves local convoca a la comunidad a participar este sábado en un evento global que promueve la ciencia ciudadana y el cuidado del ambiente

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Este sábado 9 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del “Big Day”, el evento mundial de observación de aves que reúne a aficionados y especialistas de todo el planeta. Durante la jornada, miles de personas saldrán a registrar sus avistajes en eBird, una plataforma digital desarrollada por la Universidad de Cornell que funciona como un gran cuaderno de campo colaborativo a escala global.

En la ciudad de Nueve de Julio, el Club de Observadores de Aves (COA) “Junquero”, dependiente de Aves Argentinas, se sumará a la iniciativa e invita a toda la comunidad a participar. La actividad se realizará este sábado a las 16 horas, en la bajada de Fauzón y Ruta 65. El punto de encuentro será la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de dicha ruta y Eva Perón.

El COA Junquero, en actividad desde 2024, es un grupo en formación que trabaja en la promoción de la observación de aves y la concientización sobre su conservación. A través de salidas periódicas, sus integrantes registran información que permite conocer la evolución de distintas especies en la región y los desafíos ambientales que enfrentan.

Además, el grupo impulsa proyectos educativos y de divulgación orientados a la comunidad, con el objetivo de posicionar la observación de aves no solo como una actividad recreativa, sino también como una herramienta clave para el diagnóstico del ecosistema. En contextos rurales, destacan, esta práctica resulta fundamental para fortalecer el vínculo con el entorno natural.

Entre los principales beneficios de la observación de aves, se destacan la mejora del bienestar emocional, la reducción del estrés y la ansiedad, así como el desarrollo de la paciencia y la capacidad de observación. También fomenta el aprendizaje interdisciplinario, al integrar conocimientos de biología, clima, geografía y cultura local.

Asimismo, promueve el cuidado ambiental, ya que quienes se acercan a esta actividad suelen interesarse por la protección de los hábitats y la biodiversidad. Se trata de una práctica inclusiva y de bajo costo, que no requiere equipamiento sofisticado, y que además contribuye a fortalecer la identidad local al reconocer las especies propias de cada territorio.

Por otra parte, el trabajo colaborativo es un eje central, ya que permite compartir hallazgos y desarrollar proyectos colectivos, tanto en ámbitos educativos como comunitarios.

Quienes deseen sumarse al COA Junquero pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o visitar su cuenta de Instagram: @coajunquero.

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