Alerta meteorológica: el Municipio refuerza recomendaciones ante lluvias intensas y fuertes vientos

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La Municipalidad de Nueve de Julio reiteró una serie de recomendaciones preventivas ante la emisión de una alerta meteorológica que afecta a la región. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, rige un alerta amarilla para la tarde y noche de este miércoles, que se intensificará a nivel naranja durante la madrugada del jueves.

El pronóstico anticipa lluvias intensas con acumulados que podrían superar los 60 milímetros, acompañadas por ráfagas de viento que excederían los 70 kilómetros por hora, generando posibles complicaciones en la vía pública y riesgos para la seguridad de los vecinos.

Ante este escenario, el Municipio aconseja evitar circular por calles anegadas y asegurar todos aquellos elementos sueltos en obras en construcción, como chapas, ladrillos o tirantes, que podrían desplazarse con el viento. Asimismo, se recomienda no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

Otro punto clave es mantener despejados los desagües pluviales, evitando arrojar residuos en la vía pública o elementos que puedan obstruir sumideros. También se solicita evitar la circulación en zonas arboladas durante momentos de lluvia o vientos intensos, y no tocar columnas de alumbrado, cajas eléctricas o cables caídos.

Para quienes deban conducir, se insiste en extremar las medidas de seguridad, considerando que la lluvia reduce la visibilidad y modifica las distancias de frenado. Además, se pide no transitar por calles inundadas para evitar generar oleaje que pueda afectar a viviendas.

En cuanto a la gestión de residuos, se recomienda no sacar bolsas ni restos de poda durante el período de inestabilidad climática.

Finalmente, ante cualquier emergencia, las autoridades recuerdan que se encuentran disponibles las líneas de Defensa Civil (103) y Bomberos (100), a las que se puede recurrir en caso de necesidad.