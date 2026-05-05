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Cerca de Suipacha muere un vecino de Bragado tras choque frontal entre auto y camión

Se trata de un hombre de 82 años tras un violento choque frontal; el conductor del camión fue rescatado y resultó ileso

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Cerca de las 19.30 de este martes 5, se produjo un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 136,100, en jurisdicción del partido de Suipacha.

Por causas que se investigan, un automóvil Audi A4 de color gris oscuro (dominio IAJ418), que circulaba en sentido Suipacha–Chivilcoy, conducido por Juan Carlos Falappa, de 82 años y domiciliado en Bragado, habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso a alta velocidad, invadiendo el carril contrario. En ese momento impactó de manera frontal contra un camión Fiat 619 blanco (dominio UZO006), con acoplado cargado con soja a granel, que se desplazaba en sentido opuesto, desde Chivilcoy hacia Suipacha, al mando de Alejandro Koeinig, de 31 años, oriundo de 25 de Mayo.

Tras la violenta colisión, ambos vehículos terminaron sobre la zona de préstamo de la mano Chivilcoy–Suipacha. El camión volcó completamente, quedando su conductor atrapado dentro de la cabina, por lo que debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladado al Hospital Municipal “Esteban Iribarne” de Suipacha.

En tanto, el único ocupante del automóvil perdió la vida en el acto. Para retirar el cuerpo, los rescatistas debieron utilizar herramientas de corte debido a la destrucción total del habitáculo.

El conductor del camión, luego de ser evaluado por el personal médico, fue dado de alta sin presentar lesiones de gravedad.

El tránsito en la ruta permaneció interrumpido durante las tareas de rescate y pericias, y luego fue habilitado con circulación asistida durante varias horas.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Comunal de Suipacha, Policía Vial Chivilcoy, Policía Científica de Mercedes y personal del concesionario vial Corredores Viales.

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