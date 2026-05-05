El rechazo del Presupuesto Municipal en Villa Gesell provó graves incidentes en el Concejo Deliberante

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La ciudad balnearia de Villa Gesell atraviesa horas de fuerte conmoción luego de los graves incidentes ocurridos durante la última sesión del Concejo Deliberante, donde el rechazo al Presupuesto municipal derivó en un episodio de violencia dentro del recinto.

El hecho se produjo este lunes, en el marco de la quinta sesión ordinaria de 2026. El Presupuesto, que ya había sido rechazado en comisión, fue finalmente votado en el recinto, donde se confirmó su negativa por nueve votos contra siete. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la decisión desató una escalada de tensión que terminó en agresiones físicas y verbales.

En el lugar se encontraban representantes de sindicatos municipales y del gremio de camioneros, además de militantes afines al oficialismo. Estos sectores habían seguido de cerca el tratamiento del proyecto debido a que el Presupuesto incluía variables clave como aumentos salariales y la continuidad de servicios vinculados a la recolección de residuos.

Una vez confirmada la votación, comenzaron los insultos dirigidos a los concejales de la oposición, que rápidamente escalaron a agresiones. Según registros audiovisuales de la sesión, se arrojaron objetos y se produjeron empujones dentro del recinto. En uno de los videos que se viralizó en redes sociales, se observa el momento en que una concejala recibe el impacto de una botella de agua.

La edil Clarisa Armando, una de las voces críticas del proyecto, había cuestionado previamente la “falta de transparencia” del Ejecutivo municipal, señalando la ausencia de información sobre salarios y estructura de funcionarios. Tras los incidentes, denunció que la violencia fue una respuesta al rechazo de un Presupuesto que calificó como “invotable”.

Producto de los disturbios, Armando y otra concejala opositora, Mónica Rodera, debieron retirarse del recinto en ambulancia. Otros ediles también resultaron afectados, con golpes y empujones en medio del caos. Testigos señalaron que incluso hubo momentos en los que los concejales quedaron impedidos de salir del lugar.

Durante la sesión, se escucharon reiterados pedidos de orden y mociones para pasar a un cuarto intermedio, pero el clima de tensión no cedió y el encuentro terminó abruptamente.

Tras lo ocurrido, concejales de distintos bloques opositores radicaron una denuncia por las agresiones ante la Policía. Además, desde espacios políticos provinciales se difundieron comunicados en los que se repudió la violencia y se advirtió sobre la gravedad institucional de los hechos.

En esos pronunciamientos, se cuestionó que una decisión democrática como el rechazo de un Presupuesto haya sido respondida con intimidación y ataques físicos, y se remarcó la necesidad de garantizar el respeto a las instituciones y a la convivencia política.

El episodio deja al descubierto una fuerte crisis política local y abre interrogantes sobre el manejo institucional y la convivencia democrática en el ámbito legislativo de Villa Gesell. Mientras tanto, se espera el avance de las investigaciones para determinar responsabilidades por los hechos de violencia.