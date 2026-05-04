Tos convulsa: una nueva vacuna está disponible en Argentina

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La tos convulsa, conocida también como coqueluche o tos ferina, muestra un resurgimiento preocupante en Argentina y la región.

Este aumento está asociado directamente a la caída de las coberturas de vacunación, especialmente en menores de un año y embarazadas.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional Nº 799, en las primeras nueve semanas de 2026 los casos de tos convulsa aumentaron 147% respecto al mismo período de 2025, pasando de 87 a 215 casos. Si bien el 50% de los casos corresponde a menores de dos años, un 33% corresponde a niños de entre 3 y 14 años, lo que evidencia que las brechas de vacunación no son recientes.

La enfermedad, causada por la bacteria Bordetella pertussis, es altamente contagiosa y puede transmitirse incluso por adultos y adolescentes con síntomas leves o inespecíficos, lo que complica el control epidemiológico.

En respuesta al escenario epidemiológico, Laboratorios Richmond lanzó en abril de 2026 la vacuna Boostagen-2®, una formulación de refuerzo contra pertussis, tétanos y difteria basada en tecnología recombinante.

Esta vacuna, desarrollada en alianza con la firma BioNet de Tailandia y aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), así como por la Agencia Europea de Medicamentos, introduce una innovación relevante para la inmunización de adolescentes, adultos y embarazadas.