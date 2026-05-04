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Patinadoras de El Fortín compitieron en el Torneo Nacional de Posadas con destacadas actuaciones

Francesca Turco y Catalina Legnoverde representaron al club en la Copa Apertura de la divisional B, enfrentando a más de 1300 deportistas de todo el país y logrando sólidos resultados en sus categorías

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Catalina Legnoverde

Este domingo concluyó en la ciudad de Posadas la Copa Apertura de la divisional B de patín artístico, un torneo de alcance nacional que reunió a más de 1300 deportistas provenientes de distintas federaciones del país. El evento se llevó a cabo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, consolidándose como una de las competencias más exigentes del calendario.

En representación del club El Fortín participaron las patinadoras Francesca Turco y Catalina Legnoverde, quienes compitieron en sus respectivas categorías demostrando un alto nivel técnico y artístico.

Francesca Turco se presentó en la categoría segunda junior, donde obtuvo el puesto 16 entre un total de 45 competidoras. Por su parte, Catalina Legnoverde compitió en promocional mini infantil, alcanzando la posición 18 en una categoría integrada por 39 patinadoras.

El torneo se destacó por su elevado nivel competitivo, con rutinas de gran complejidad y precisión. En este contexto, las representantes de El Fortín lograron desarrollar programas sólidos, evidenciando su preparación y crecimiento deportivo.

La participación en este tipo de certámenes nacionales no solo fortalece la experiencia competitiva de las atletas, sino que también posiciona al patín local dentro del ámbito nacional, reflejando el trabajo sostenido de entrenadores y deportistas.

Francesca Turco
Francesca Turco

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