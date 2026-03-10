martes, marzo 10, 2026
Patín

Triunfo total: tres patinadoras de 9 de Julio clasificaron a la Copa Apertura y Clausura B

El Club Atlético brilló en el Torneo Regional de la Federación Rioplatense, asegurando la participación de sus tres representantes en las próximas Copas Apertura y Clausura de la Divisional B.

El microestadio de la Confederación Argentina de Patín, ubicado en el Parque Olímpico, fue el escenario este fin de semana del Torneo Regional de la Federación Rioplatense, clasificatorio para las Copas Apertura y Clausura de la Divisional B.

El Club Atlético 9 de Julio tuvo una jornada perfecta: sus tres representantes lograron asegurar el pase a ambas competiciones, demostrando un excelente nivel de preparación y compromiso.

Resultados destacados:

  • Alfonsina Legone (2.ª B Juvenil): 1.º puesto 🥇
  • Olivia Jerez (3.ª B Infantil): 1.º puesto 🥇
  • Juana Faustino (Promocional B Cadete): 7.º puesto, suficiente para clasificar

Con dos medallas de oro y la clasificación de todo el equipo, las patinadoras de 9 de Julio llegan con viento a favor a la Copa Apertura y Clausura B. Este resultado no solo refleja la calidad deportiva de las jóvenes, sino también el esfuerzo constante de los entrenadores y la dedicación del club.

El entusiasmo y la motivación están en alza en 9 de Julio, que se prepara para mantener su racha de éxitos en las próximas competencias.

Felicitaciones a las patinadoras y a seguir rodando hacia nuevos triunfos!

