Zoe Bravo se consagra primera en Nacional A Mini Infantil y hace brillar a El Fortín

Este fin de semana se llevó a cabo el Torneo Anual de la Federación Rioplatense de Patinaje en el Microestadio del Parque Olímpico de Buenos Aires, organizado por el Centro Argentino de Patinaje (CAP). La competencia reunió a las mejores promesas de las divisionales B, A y World Skate.
La Escuela de Patín del Club El Fortín, bajo la guía del instructor Cesar Salas, obtuvo excelentes resultados:
- Zoe Bravo se coronó primera en Nacional A Mini Infantil, brillando en el Pabellón Europa del Parque Olímpico y consolidándose como una de las figuras del torneo.
- Catalina Legnoverde logró el segundo puesto en Promocional B Mini Infantil, demostrando gran técnica y estilo.
- Francesca Turco alcanzó el cuarto puesto en Segunda B Junior, destacándose por su constancia y desempeño.
Estos logros reflejan la dedicación de la Escuela de Patín del Club El Fortín, que continúa formando patinadoras con talento, disciplina y pasión por el deporte bajo la dirección de Cesar Salas.