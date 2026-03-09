lunes, marzo 9, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
lunes, marzo 9, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
Patín

Zoe Bravo se consagra primera en Nacional A Mini Infantil y hace brillar a El Fortín

Además, otras patinadoras impulsadas por el Profesor César Salar se destacaron en el Torneo Anual de la Federación Rioplatense de Patinaje en el Microestadio del Parque Olímpico de Buenos Aires

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Este fin de semana se llevó a cabo el Torneo Anual de la Federación Rioplatense de Patinaje en el Microestadio del Parque Olímpico de Buenos Aires, organizado por el Centro Argentino de Patinaje (CAP). La competencia reunió a las mejores promesas de las divisionales B, A y World Skate.

La Escuela de Patín del Club El Fortín, bajo la guía del instructor Cesar Salas, obtuvo excelentes resultados:

  • Zoe Bravo se coronó primera en Nacional A Mini Infantil, brillando en el Pabellón Europa del Parque Olímpico y consolidándose como una de las figuras del torneo.
  • Catalina Legnoverde logró el segundo puesto en Promocional B Mini Infantil, demostrando gran técnica y estilo.
  • Francesca Turco alcanzó el cuarto puesto en Segunda B Junior, destacándose por su constancia y desempeño.

Estos logros reflejan la dedicación de la Escuela de Patín del Club El Fortín, que continúa formando patinadoras con talento, disciplina y pasión por el deporte bajo la dirección de Cesar Salas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6155

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR