Zoe Bravo se consagra primera en Nacional A Mini Infantil y hace brillar a El Fortín

Este fin de semana se llevó a cabo el Torneo Anual de la Federación Rioplatense de Patinaje en el Microestadio del Parque Olímpico de Buenos Aires, organizado por el Centro Argentino de Patinaje (CAP). La competencia reunió a las mejores promesas de las divisionales B, A y World Skate.

La Escuela de Patín del Club El Fortín, bajo la guía del instructor Cesar Salas, obtuvo excelentes resultados:

Zoe Bravo se coronó primera en Nacional A Mini Infantil , brillando en el Pabellón Europa del Parque Olímpico y consolidándose como una de las figuras del torneo.

se coronó , brillando en el del Parque Olímpico y consolidándose como una de las figuras del torneo. Catalina Legnoverde logró el segundo puesto en Promocional B Mini Infantil , demostrando gran técnica y estilo.

logró el en , demostrando gran técnica y estilo. Francesca Turco alcanzó el cuarto puesto en Segunda B Junior, destacándose por su constancia y desempeño.

Estos logros reflejan la dedicación de la Escuela de Patín del Club El Fortín, que continúa formando patinadoras con talento, disciplina y pasión por el deporte bajo la dirección de Cesar Salas.