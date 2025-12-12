La Escuela de Patín del Club El Fortín cierra el año con un gran show que incluye música y sospresas

César Salas, el reconocido instructor de patinaje de la Escuela del Club El Fortínn, adelantó en Despertate un espectáculo único que marcará el cierre del año de la actividad. Con la participación de casi 100 patinadoras y la colaboración de artistas locales, la presentación promete ser un evento de gran impacto cultural y artístico en Nueve de Julio. Acompañado de sorprendentes invitados y una puesta en escena innovadora, el evento se llevará a cabo en las instalaciones del CF 101, este 14 de diciembre desde las 21.30 en Joaquín V. González y La Rioja.

El Profesor, expresó su entusiasmo por este gran evento, señalando que se superarán todas las expectativas de la audiencia con la participación de talentosas patinadoras locales y algunas sorpresas artísticas que enriquecerán la presentación.

“Va a ser el show de patín de este año. No solo por las patinadoras, sino también por los artistas invitados y los talentos emergentes que formarán parte del espectáculo”, señaló Salas. Como adelanto, destacó que el espectáculo comenzará desde el momento en que los asistentes hagan fila para ingresar, marcando el inicio de un show lleno de sorpresas.

El evento contará con la participación de alrededor de 95 patinadoras, entre las que se encuentran invitadas del Club San Martín, lo que le dará un toque de colaboración entre clubes locales. Salas también compartió que la calidad de las instalaciones del CF 101, lugar donde se desarrollará el evento, es excepcional. El espacio, que fue cuidadosamente mantenido, asegura que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia de primer nivel.

El show no se limitará solo al patinaje: se incluirán intervenciones artísticas y culturales, brindando un espectáculo para toda la familia. Salas también reveló que habrá colaboraciones de artistas locales de renombre, como la cantante Felicitas Gabaldá, quien sorprendió al público en la edición anterior con su talento.

Un dato curioso que se compartió durante la entrevista fue el compromiso de Salas de volver a patinar en el escenario el año próximo. “Voy a patinar yo también. El 2026 será el año de mi despedida de las pistas”, expresó, generando expectativa entre la audiencia y será para fin de año, lo que haré es entrenarme todo el 2026. La idea de cerrar su carrera con una performance en pareja, al estilo de los grandes shows de patinaje, es un deseo no cumplido, y voy por esa concreción comento en Cadena Nueve.

Además de la magia del patín, el evento de este año promete tener una gran carga cultural. “Es un espectáculo familiar, artístico y cultural, con el foco en el patinaje, pero también en el talento local”, concluyó Salas.

El evento se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en las instalaciones de CF 101, ubicadas en la calle Juan B. Justo y La Rioja, en 9 de Julio. Los organizadores esperan una gran concurrencia, ya que se trata de una cita anual muy esperada por la comunidad.

En resumen, el gran show de patín que se avecina no solo será una exhibición de destrezas sobre ruedas, sino un verdadero evento cultural que reunirá a la comunidad local, mostrando lo mejor de los talentos emergentes y consolidados de 9 de Julio.

Un cierre de año para no perderse!