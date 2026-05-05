Se abre la inscripción para el sorteo de lotes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que a partir de hoy 5 de mayo, hasta el viernes 22 del corriente, se encuentra abierta la inscripción para el sorteo y adjudicación de lotes de dominio municipal, en el marco de la Ordenanza N.º 7476, que establece un nuevo régimen actualizado, transparente y con criterios claros para el acceso a tierras.

El proceso se inicia con la etapa de inscripción, donde se conformará un registro de postulantes con legajo individual.

Cada vecino o grupo familiar que desee participar deberá completar su inscripción en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos establecidos y presentando la documentación correspondiente, la cual será incorporada y controlada por la secretaría de Desarrollo Comunitario.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE

1- Constituir un grupo familiar, el cual deberá estar compuesto como mínimo de dos personas, ya sean unidos por lazos matrimoniales de índole legal o bien consensual (unión convivencial) o por consanguinidad en línea ascendente o descendente o colateral en primer grado.

2- En aquellos supuestos de unión convivencial sin descendencia (hijos), se deberá acreditar una cohabitación ininterrumpida de 5 años con anterioridad a la inscripción, debidamente acreditada con el acta de unión convivencial expedida por el Registro de las Personas o con certificado expedido por el Juzgado de Paz Letrado. Quedan excluidas de esta etapa, las personas de estado civil soltero, viudo o divorciado sin familiares a cargo.

3- Residencia mínima e ininterrumpida de 5 años en la Ciudad y/o Localidad. A tal efecto, deberá considerarse la fecha del cambio de domicilio. En caso de ser Argentino Naturalizado de países limítrofes colindantes, deberá acreditar Carta de Ciudadanía en ejercicio y en el supuesto que fueren extranjeros de países no colindantes, deberá acreditar residencia definitiva en el país.

4- Acreditar ingresos mensuales familiares comprobables (de los convivientes) con capacidad suficiente que garantice satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar conviviente a su cargo, el pago de la cuota de amortización de la vivienda o terreno y capacidad de autoconstrucción, siendo el valor mínimo el equivalente a cinco salarios mínimos vitales y móviles con un tope máximo del equivalente en pesos a nueve salarios mínimos vitales y móviles

5- No ser propietario de ningún inmueble registrable ni haber sido beneficiado con anterioridad como adjudicatario de un inmueble de orden social, ya sea Provincial o Municipal; siendo este requisito causal de exclusión definitiva. Se exceptúan los convivientes que acrediten haber constituido un nuevo grupo familiar, y el inmueble otorgado con anterioridad, fuera el hogar de su anterior familia. Aquellas personas que hubiesen transferido en forma particular, sin intervención del Municipio, un inmueble de índole social, quedan inhabilitadas en forma definitiva y permanente para formar parte de todo Registro de Postulantes independientemente de las acciones legales que correspondan.

6- No desempeñarse como funcionario municipal que revisten en la Órbita del Departamento Ejecutivo, Honorable Concejo Deliberante, Empresas del Estado Municipal (SAPEM), Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas y Empresas del Estado y/o Capital Estatal Mayoritario nacionales y/o provinciales, como así tampoco sus personas convivientes, se trate de matrimonio o unión convivencial.

7- No tener antecedentes penales de delitos agravados por mediar violencia doméstica y/o ejecución por alimentos impagos.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará mediante un formulario online disponible en el sitio web oficial del municipio (www.9dejulio.gov.ar), el cual tendrá carácter de declaración jurada. Una vez completado, deberá imprimirse por duplicado y presentarse en formato papel junto con la documentación respaldatoria en la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Toda la documentación deberá presentarse de forma física en la secretaría de Desarrollo Comunitario, en calle Balcarce 735.

1- Formulario de inscripción con los datos completados por el postulante (que tiene carácter de Declaración Jurada) por duplicado.

2- DNI del grupo familiar.

3- Comprobantes de ingresos (recibos de sueldo o comprobantes impositivos según el caso),

4- Acta de matrimonio o constancia de unión convivencial (si corresponde).

5- Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la Provincia de Buenos Aires, con una vigencia no mayor a 60 días al momento de la presentación.

6- Certificado negativo de antecedentes penales, con una vigencia no mayor a 60 días al momento de la presentación.

7- Certificado único de discapacidad (si corresponde).

La falsedad de los datos brindados será penada con la exclusión definitiva del postulante.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Finalizado el período de inscripción y controlada la documentación, el proceso continuará con la intervención de una Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de los requisitos y la evaluación socioeconómica de los postulantes. La misma estará integrada por representantes de la dirección de Trabajo Social, la secretaría de Vivienda Y Urbanismo, un representante legal del Departamento Ejecutivo y representantes de los distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante, garantizando así pluralidad y transparencia en el proceso.