La niña Zoe Bravo alcanzó gran puntaje en el Campeonato Nacional

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Zoe Bravo, acompañada por su entrenador César Salas, se alista para competir en el Campeonato Nacional de Patín que se realizará en San Juan en agosto. La joven, que representa al Club del Fortín y está afiliada a la Federación Rioplatense, destacó la importancia de la disciplina y la práctica constante para lograr un desempeño destacado en cada presentación.

“Me siento muy tranquila cuando patino, porque tengo mucha práctica”, contó Zoe, en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, quien entrena tanto en la pista del club como en su hogar en San Martín. Además, aseguró que su pasión por el patín supera incluso su interés por la escuela, aunque reconoce la importancia de mantener el equilibrio entre ambos ámbitos.

César Salas, su entrenador, enfatizó la responsabilidad y el compromiso de las jóvenes deportistas y sus familias. “Es fundamental la comunicación con los padres y que los chicos se concentren en su entrenamiento sin asumir responsabilidades de adultos”, explicó. Salas también destacó la dedicación de Zoe, su técnica y la elegancia que demuestra sobre los patines, fruto de un trabajo meticuloso y constante.

En agosto, Zoe presentará un nuevo programa que cumple con los requisitos reglamentarios de saltos, trompos y pasos, combinando precisión técnica con expresión artística. La expectativa es alta, y tanto entrenadores como familia confían en que su desempeño será destacado.

El Campeonato Nacional no solo es una oportunidad para demostrar habilidades, sino también para compartir experiencias con otros jóvenes patinadores y fortalecer los vínculos dentro del deporte. Para Zoe, la pasión por el patín y la disciplina aprendida en el Club del Fortín son la clave de su éxito.