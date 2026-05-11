La Junta Electoral impulsa una reforma de los plazos electorales y busca regular las campañas en Buenos Aires

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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires aprobó un anteproyecto de ley que introduce modificaciones en distintos aspectos del régimen electoral bonaerense. La propuesta contempla cambios en los tiempos para la inscripción de alianzas, la presentación de listas de candidatos y la oficialización de boletas, además de sumar regulaciones específicas sobre campañas electorales, encuestas y publicidad oficial.

El texto fue remitido al Ministerio de Gobierno provincial para que impulse su tratamiento en la Legislatura y plantea reformas sobre artículos de la ley electoral 5.109, la ley 14.086 de elecciones primarias y el decreto-ley 9889/82 de partidos políticos.

La iniciativa surge luego de las complicaciones registradas durante el proceso electoral de 2025, cuando el desdoblamiento de los comicios provinciales y nacionales obligó a los bonaerenses a votar en dos oportunidades y bajo sistemas diferentes, generando cuestionamientos sobre la organización electoral.

Entre los cambios propuestos, se establece que las alianzas electorales deberán inscribirse con al menos 80 días de anticipación a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En tanto, las listas de candidatos deberán presentarse 60 días antes de los comicios y las boletas partidarias tendrán que oficializarse 45 días antes de la votación.

Para las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, la Legislatura había aprobado una modificación excepcional de los plazos: las listas se presentaron con 50 días de anticipación y las boletas fueron entregadas 30 días antes de la elección.

Desde la Junta Electoral señalaron que los tiempos actuales resultan insuficientes para garantizar un proceso ordenado y advirtieron que el volumen de trabajo relacionado con la oficialización de candidaturas y boletas vuelve “impracticable” cumplir con los plazos vigentes.

Cambios en alianzas y boletas

El proyecto también establece que las alianzas transitorias deberán presentarse de manera unificada en todos los distritos y categorías donde participen. De esta manera, se impediría que alguno de los partidos integrantes compita por separado en determinadas secciones electorales.

En relación con las boletas de sufragio, la iniciativa fija que los modelos deberán presentarse 45 días antes de la elección. Una vez oficializados, los apoderados partidarios contarán con cinco días para entregar los ejemplares correspondientes a cada mesa.

Además, se propone modificar el artículo 66 de la ley electoral bonaerense para que la convocatoria a elecciones se realice con al menos 90 días de anticipación.

Por otro lado, el texto establece que las autoridades de mesa para las elecciones primarias deberán ser designadas 30 días antes de la votación.

Nuevas reglas para campañas y encuestas

Uno de los aspectos más novedosos del anteproyecto es la incorporación del artículo 114 bis a la ley 5.109, que regula por primera vez distintos puntos vinculados a la campaña electoral.

Según la propuesta, la campaña comenzará 60 días antes de la elección y finalizará 48 horas antes de los comicios.

Asimismo, la propaganda en medios audiovisuales, gráficos y radiales sólo podrá difundirse durante los últimos 15 días previos a la votación.

En materia de encuestas electorales, el proyecto limita su publicación hasta ocho días antes de la elección y prohíbe su difusión durante las 48 horas previas al acto electoral.

También establece que las proyecciones sobre resultados sólo podrán darse a conocer tres horas después del cierre de los comicios.

Por último, la iniciativa prohíbe la realización de actos de gobierno y la difusión de publicidad oficial durante los 15 días previos a la elección cuando estas acciones puedan influir en el voto de los ciudadanos.

Con esta reforma, la Junta Electoral busca dotar de mayor previsibilidad al calendario electoral bonaerense y evitar los inconvenientes operativos que marcaron los últimos comicios.