El municipio refuerza el mantenimiento de la red vial rural en todo el partido

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y el área de Vialidad Rural, informó el detalle de los trabajos realizados durante la semana comprendida entre el lunes 4 y el sábado 9 de mayo en distintos sectores del partido.

Las tareas estuvieron orientadas al mantenimiento, mejorado y recuperación de caminos rurales, además de intervenciones en desagües y canales, con el propósito de optimizar la circulación y reforzar la conectividad en las zonas productivas.

En la ciudad cabecera, sobre calle Mitre en dirección a French (077-02), se realizaron trabajos de aporte de tierra utilizando pala cargadora, dos camiones volcadores y motoniveladora. Además, se ejecutó el correspondiente abovedado del camino para mejorar su escurrimiento y transitabilidad.

Por otra parte, en el camino lateral al Mercante (S-9) se llevaron adelante tareas de perfilado, tapado de pozos y marcación de desagües. En tanto, sobre la Ruta Provincial 40, en dirección a Morea, se avanzó con trabajos de abovedado y marcación de cunetas.

En el denominado “Callejón de Castro” (T-43) se efectuó un repaso integral del trazado, al igual que en el Camino T-10. También se concretaron tareas de abovedado y reperfilamiento en el tramo que conecta las localidades de Morea y Dudignac (P8).

Asimismo, se desarrollaron trabajos sobre la Ruta 70 en la zona de Naón y en el camino que une esta localidad con Dennehy (S-15). En este último sector, además, se utilizó maquinaria vial y camiones para el aporte de tierra y el mejorado del trazado.

En la zona conocida como “Camino Fantasma” (077-13), a la altura de “El Ruiseñor”, se realizaron tareas de tapado de pozos con maquinaria vial y camiones con tierra. Los trabajos también se extendieron al camino ubicado frente a ese sector. A su vez, dos motoniveladoras avanzaron en la reconstrucción del camino en el cruce del T-164 para mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a productores y vecinos rurales.

Finalmente, en la localidad de La Niña, sobre el sector de La Vía (P-3) y a la altura de “La Cruz” (P-1), se avanzó con la limpieza y reconstrucción de un canal.

Desde el municipio señalaron que estas tareas continuarán durante la presente semana y en las próximas, alcanzando distintos puntos del distrito para mantener en condiciones la red vial rural y garantizar una mejor circulación en todo el partido.