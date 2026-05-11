Profesional nuevejuliense impulsa un emprendimiento que conecta a artesanos del norte con la región

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La nuevejuliense, Florencia Villalva lleva adelante un emprendimiento que va mucho más allá de la decoración y la comercialización de productos artesanales: su propuesta busca visibilizar el trabajo ancestral de comunidades del norte argentino y generar oportunidades para mujeres artesanas que sostienen a sus familias a través de su oficio.

En diálogo en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, explicó que la iniciativa surgió a partir de su pasión por viajar y descubrir objetos típicos de cada lugar que visitaba.

“Siempre fui una viajera curiosa y cada vez que visitaba el norte me gustaba traer algo típico, hecho por la gente de ahí. Además, siempre me gustó la decoración”, relató.

Aunque es odontóloga de profesión, contó que hace años dejó de ejercer y, después de los 40, decidió apostar por lo que realmente le apasionaba.

“Me di cuenta de que esto era lo que me gustaba y me animé”, expresó.

Un trabajo con artesanos de cinco provincias

Villalva comenzó como clienta de productos artesanales, pero con el tiempo fue generando vínculos directos con productores de distintas regiones del país. Actualmente trabaja con artesanos de al menos cinco provincias del norte argentino.

Entre ellos se encuentran tejedoras de lana de llama de Jujuy, artesanos de Santiago del Estero y comunidades originarias de Formosa.

“Muchos conocen los textiles de llama del norte, pero hay una parte menos difundida que es el trabajo de las comunidades del Gran Chaco”, explicó.

Detalló que esta región abarca no solo a la provincia de Chaco, sino también sectores de Bolivia, Paraguay y Brasil, donde habitan comunidades originarias como los wichí y los pilagá.

Artesanías ancestrales y comercio justo

Florencia destacó especialmente el trabajo de mujeres artesanas que lograron organizarse en cooperativas para obtener mejores condiciones de comercialización.

“Durante muchos años el cliente ponía el precio o se intercambiaban productos. Hoy están agrupadas en cooperativas y lograron establecer un precio justo por su trabajo”, señaló.

En ese sentido, remarcó que muchas mujeres lograron independizarse económicamente gracias a conocimientos heredados de madres y abuelas.

“Hoy sostienen sus hogares con lo que aprendieron de sus ancestros”, afirmó.

El trabajo de las comunidades wichí

Uno de los productos más representativos que comercializa proviene del trabajo de mujeres wichí, quienes elaboran piezas con fibra de chaguar, una planta autóctona del monte chaqueño.

El proceso es completamente artesanal y demanda un enorme esfuerzo.

“Caminan kilómetros para recolectar la planta, extraen la fibra, la secan al sol, la machacan, la transforman en hilo, la tiñen y recién después comienzan a tejer”, explicó.

Además, remarcó que muchas de estas comunidades viven en zonas extremadamente aisladas y enfrentan dificultades para comercializar sus productos.

“Muchas veces no tienen ni para comer y dependen de poder vender sus artesanías”, lamentó.

Un showroom en 9 de Julio

Florencia comentó que actualmente comercializa los productos a través de un showroom instalado en su casa y mediante redes sociales.

Su emprendimiento puede encontrarse en Instagram bajo el nombre Tica Oficial, donde también figura un número de contacto para consultas.

Además, invitó a la comunidad a conocer el espacio y valorar el trabajo artesanal argentino.

“Quiero que la gente conozca cómo se trabaja en nuestro país y el enorme valor que tiene cada pieza”, concluyó.