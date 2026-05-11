Nuevo gremio docente bonaerense convoca a paro provincial para este martes y marcha por reclamos salariales, educativos y de salud

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La secretaria adjunta de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, Liliana Mariño, confirmó en diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la realización de un paro docente provincial para este martes 12, en el marco de una serie de reclamos que incluyen mejoras salariales, condiciones laborales y la defensa de la educación pública.

Mariño explicó que se trata de una medida impulsada por un gremio que nació hace poco más de un año y que busca consolidarse como una alternativa a los sindicatos tradicionales.

“Somos un gremio provincial y estamos dando nuestros primeros pasos. Hace un año conformamos esta asociación de maestros y decidimos construir un sindicato diferente, independiente de los gobiernos y de los partidos políticos”, sostuvo.

Reclamo salarial

Entre los principales motivos del paro, la dirigente señaló que los salarios docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Según detalló:

El salario básico docente ronda los 320 mil pesos

Una maestra de nivel inicial o de grado percibe cerca de 850 mil pesos

Un profesor cobra aproximadamente 550 mil pesos

“Estamos con salarios de indigencia. Tenemos compañeros con tarjetas explotadas, docentes que nos llaman para decir que no tienen para comer o que cobraron cero por descuentos indebidos”, afirmó.

También denunció que no están siendo convocados a la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Provincial, además de señalar problemas en actos públicos digitales y demoras en jubilaciones.

Alcance en el interior bonaerense

Mariño aseguró que el gremio ya tiene fuerte presencia en ciudades como:

La Plata

Berisso

Ensenada

Berazategui

Lomas de Zamora

Ayacucho

Tandil

Mar del Plata

Y reconoció que todavía buscan mayor inserción en distritos del interior, como 9 de Julio, aunque afirmó que reciben consultas constantes y nuevas afiliaciones.

“Desde que anunciamos el paro hemos recibido muchísimas consultas del interior de la provincia. Los docentes están buscando una propuesta sindical diferente”, expresó.

Además, remarcó que la medida puede ser realizada por todos los docentes bonaerenses y pidió que en cada escuela se registre correctamente el artículo 995, correspondiente al derecho de huelga.

Críticas a los sindicatos tradicionales

Durante la entrevista, Mariño cuestionó el rol de otros gremios docentes, a los que acusó de mantener vínculos políticos con distintos gobiernos.

“Los sindicatos tienen que defender a los trabajadores sin importar quién gobierne. Hoy hay gremios demasiado alineados políticamente”, señaló.

Incluso recordó conflictos ocurridos durante la gestión de María Eugenia Vidal, como el cierre de bachilleratos de adultos y acuerdos salariales que, según indicó, perjudicaron a la docencia.

Reclamo contra IOMA

Además del paro de este martes, la Asociación de Maestros convocó a una movilización para el miércoles 13 de mayo a las 10 de la mañana frente a la sede central de IOMA, ubicada en calle 46 entre 12 y 13 de La Plata.

La protesta apunta a denunciar el funcionamiento de la obra social bonaerense, al que calificaron como “crítico”.

Mariño mencionó demoras en prestaciones médicas, falta de atención en distintos distritos y casos de afiliados afectados por la interrupción de tratamientos.

“IOMA está destrozando la salud de los docentes y de todos los afiliados. Hay demoras, falta de prestaciones y situaciones gravísimas que están afectando a miles de familias”, denunció.

Marcha en apoyo a la universidad pública

Finalmente, confirmó que este martes también participarán de la movilización en Ciudad de Buenos Aires en respaldo a la universidad pública.