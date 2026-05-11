Mes del Trabajo: se realiza hoy la 1° charla

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevará a cabo el ciclo de charlas “Mes del Trabajo”, una propuesta que se desarrollará durante mayo con el objetivo de brindar herramientas concretas para el desarrollo profesional y personal en un contexto laboral cada vez más desafiante.

Bajo el lema “Conocimiento que impulsa, trabajo que transforma”, la iniciativa propone una serie de encuentros temáticos orientados a fortalecer habilidades, promover el aprendizaje continuo y generar espacios de intercambio entre distintos actores de la comunidad.

PRIMERA CHARLA

El cronograma comenzará hoy, lunes 11 de mayo a las 18 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano, con una charla especialmente dirigida a empresarios, comerciantes y dueños de pymes.

Bajo el título “De Dueño a Director”, el encuentro pondrá el foco en uno de los principales desafíos actuales: cómo liderar equipos sin sobrecargarse, mejorar la delegación y recuperar tiempo sin perder el control del negocio.

La actividad será dinámica y participativa, y abordará herramientas prácticas para identificar qué está generando desorden en la empresa, por qué la delegación muchas veces no funciona y cómo ordenar roles y la toma de decisiones. Tendrá una duración de dos horas y será de acceso libre y gratuito.

La charla estará a cargo del equipo de Consultores Organizacionales 360, integrado por Claudia Santilli, directora de Desarrollo Estratégico y Liderazgo; Marcela Marozzi, especialista en Comunicación Estratégica; y Gabriela Dichiera, especialista en Capital Humano.

AGENDA

El ciclo continuará el miércoles 14 de mayo a las 19 horas con el encuentro “Uso eficiente de la energía en la industria”, una propuesta técnica centrada en buenas prácticas, innovación y sustentabilidad, organizada en conjunto con la firma ABB.

El lunes 19 de mayo se desarrollará la jornada “Mis primeros pasos por la web”, destinada a distintos públicos, con actividades a las 11 horas para niños, a las 17 para adolescentes y a las 19 para adultos, con el objetivo de reflexionar sobre el uso de internet y sus posibilidades.

Finalmente, el martes 27 de mayo a las 19 horas se llevará adelante la charla “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, enfocada en cómo destacar, generar valor y abrir nuevas oportunidades laborales o de emprendimiento.

Todas las actividades se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano, son gratuitas y abiertas a la comunidad, consolidándose como una oportunidad para adquirir herramientas, adaptarse a los cambios del mundo laboral y potenciar el crecimiento personal y profesional.