Nueva carta abierta cuestiona al Concejo Deliberante de Trenque Lauquen por censura y falta de transparencia

En una nueva carta abierta fechada este domingo 10 de mayo de 2026, el vecino de Trenque Lauquen Miguel Santos Vidal volvió a cuestionar duramente el accionar del Concejo Deliberante de ese distrito y, en particular, al presidente del cuerpo, Esteban Vidal, por lo que calificó como “puro cinismo político o simple necedad política”.

El documento, difundido en el marco de las actividades por el 150° aniversario de Trenque Lauquen (1876-2026), plantea que el Concejo habría omitido deliberadamente informar de manera precisa el contenido de distintas cartas abiertas presentadas por el ciudadano durante las sesiones ordinarias realizadas en abril y mayo.

Según Vidal, en los órdenes del día de la tercera, cuarta y quinta sesión ordinaria se utilizaron expresiones como “peticiones varias” o “exhortaciones y peticiones varias”, sin detallar el contenido concreto de sus presentaciones, vinculadas —según sostiene— a pedidos de mayor transparencia institucional, control sobre las rendiciones de cuentas municipales y revisión de contrataciones públicas.

En su escrito, el vecino reclamó por tercera vez que el titular del cuerpo legislativo rectifique públicamente la redacción de esos puntos del orden del día y detalle la “naturaleza temática” de sus planteos.

Entre los principales pedidos formulados al Concejo, Vidal exige la conformación de una comisión especial para investigar cuestionamientos vinculados a las rendiciones de cuentas y presuntas irregularidades en contrataciones municipales. Además, solicitó que el cuerpo cumpla con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades respecto al tratamiento de las cuentas de la administración local.

El vecino también argumentó que la redacción utilizada por el Concejo habría afectado derechos constitucionales vinculados al acceso a la información pública y a la libertad de expresión, al considerar que se ocultó deliberadamente el verdadero contenido de sus presentaciones.

En la carta, Vidal repasó antecedentes de sus anteriores intervenciones ante el cuerpo deliberativo. Recordó que el 8 de abril presentó una carta titulada “Rendición de Cuentas y Transparencia: Pilares de la Democracia Republicana”, donde propuso reformas institucionales para fortalecer mecanismos de control y transparencia en la administración pública.

Posteriormente, señaló que el 22 de abril envió otra presentación denominada “Soberanos o Ilotas”, en la que reiteró sus cuestionamientos por el tratamiento dado a sus planteos.

Finalmente, apuntó contra el orden del día previsto para la quinta sesión ordinaria prevista este lunes 11 de mayo, al considerar que nuevamente se omitió explicar que sus nuevos planteos estan relacionados con obligaciones legales de funcionarios públicos y eventuales incumplimientos de deberes.

En el tramo final del documento, Vidal sostuvo que estas acciones constituyen mecanismos de “desinformación” y acusó al poder político local de intentar proteger “opacidades” dentro de la administración municipal.

La carta también fue enviada a los presidentes de los distintos bloques políticos del Concejo Deliberante: Marta Bhatis, presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical + Diálogo; Leticia Badino, titular del bloque Fuerza Patria; y Gustavo Bories, presidente del bloque de La Libertad Avanza.