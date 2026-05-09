Corte de energía programado este domingo en zona céntrica de Nueve de Julio

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La Cooperativa de Servicios Mariano Moreno comunicó que este domingo 10 de mayo de 2026 se llevará adelante un corte de energía programado en un sector de la zona céntrica de Nueve de Julio.

Según detallaron desde la entidad, la interrupción del servicio se extenderá desde las 08:00 hasta las 11:00 horas y responde a tareas de mantenimiento sobre la red eléctrica. El área afectada fue delimitada en la imagen difundida por la cooperativa, señalada con líneas rojas.

Asimismo, aclararon que en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán postergados hasta nuevo aviso.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del servicio y agradecieron la difusión del comunicado.