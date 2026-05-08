La UCR Bragado publicó los padrones definitivos para las internas del 7 de junio

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La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical (UCR) de Bragado hizo saber a Cadena Nueve, que ya se encuentran disponibles para su consulta los padrones definitivos correspondientes a las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 7 de junio de 2026.

Desde el comité local señalaron que el objetivo de esta publicación es que todos los afiliados puedan verificar su inclusión en el listado definitivo, en el marco del proceso electoral interno que definirá a las nuevas autoridades partidarias.

Además, remarcaron que esta instancia resulta fundamental para asegurar la transparencia del proceso y promover la participación democrática de los afiliados en una jornada clave para la vida institucional del radicalismo.

Desde la UCR Bragado agradecieron a los medios de comunicación y a la comunidad por colaborar con la difusión de esta información, con el fin de que todos los afiliados estén debidamente informados antes de los comicios internos.