El peronismo federal dio su primer paso para reordenarse y debatió una nueva agenda política

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En medio de la crisis de liderazgo que atraviesa el peronismo tras la derrota electoral y frente al reordenamiento político nacional, distintos sectores del PJ se reunieron este viernes en Parque Norte con el objetivo de comenzar a construir una alternativa de cara a 2027.

El encuentro, que reunió a más de mil dirigentes de distintos puntos del país, fue impulsado por referentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Federico Achával y Guillermo Michel bajo la consigna “El peronismo debate para una alternativa nacional”.

La jornada comenzó cerca de las 9.30 y estuvo atravesada por una idea central: abrir una instancia de discusión interna sobre el futuro del peronismo sin enfocarse, al menos por ahora, en candidaturas o liderazgos.

“El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina después de gobiernos que pensaron un país para pocos”, señalaron los organizadores en la convocatoria. Y agregaron: “Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la construcción de una alternativa nacional”.

El encuentro dejó en evidencia también las ausencias de los principales espacios internos del peronismo. No participaron institucionalmente ni La Cámpora, ni el espacio referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, ni el Frente Renovador de Sergio Massa, aunque sí asistieron dirigentes vinculados a esos sectores.

Entre los presentes estuvieron el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el dirigente santafesino Marcelo Lewandowski; y el diputado nacional Juan Pablo Luque, además de intendentes, legisladores y referentes territoriales de distintas provincias.

Un nuevo discurso económico

Uno de los principales ejes del encuentro fue la discusión sobre la necesidad de actualizar el discurso económico del peronismo.

“Más que un nuevo espacio dentro del PJ, lo que se está viendo es un intento de cambiar el lenguaje del peronismo. No es solo un armado político, es cómo se empieza a hablar de política hacia adentro y hacia afuera”, explicó uno de los dirigentes presentes.

En ese marco, los organizadores difundieron un documento final con definiciones sobre el modelo económico que debería impulsar el peronismo en el futuro.

Entre los principales puntos plantearon que:

“El progreso social sostenido requiere un orden macroeconómico que lo respalde”.

“El equilibrio fiscal es una condición técnica necesaria para crecer con estabilidad”.

“No se puede distribuir la riqueza que no se genera”.

“La sostenibilidad de la deuda debe estar vinculada al crecimiento económico”.

“El ahorro de los argentinos debe canalizarse hacia el sistema productivo”.

“El desarrollo productivo requiere reglas claras, estabilidad y seguridad jurídica”.

El documento también remarca que el equilibrio fiscal por sí solo no alcanza y sostiene que debe ir acompañado por “equilibrio social”, con mejores salarios y una distribución más equitativa de la riqueza.

Trabajo y justicia social

En el plano social, el texto insiste en recuperar una de las banderas históricas del peronismo: el trabajo como ordenador social.

“El trabajo debe volver a ser el eje rector de la organización de la sociedad”, sostiene el documento.

Además, plantea que:

“La paz social solo es posible con salarios sólidos”.

“No hay libertad real sin trabajo y sin educación”.

“Los recursos del Estado deben priorizarse en políticas que generen progreso social”.

Federalismo y calidad institucional

Otro de los puntos fuertes del documento fue la necesidad de avanzar hacia un modelo más federal.

“No hay país posible sin federalismo real”, remarcaron los dirigentes, quienes buscaron darle protagonismo al interior productivo y a las provincias.

Entre las propuestas se incluyeron:

mayor autonomía fiscal para las provincias,

inversión en infraestructura,

desarrollo local,

y una estrategia productiva vinculada a la sostenibilidad ambiental.

En materia institucional, el espacio también planteó la necesidad de una justicia independiente y cuestionó la utilización del Poder Judicial para perseguir dirigentes políticos.

Sin definiciones electorales

Pese al volumen político del encuentro, los organizadores insistieron en que la prioridad no es discutir nombres propios.

“La intención es pensar ideas que resuelvan los problemas que padece el país y aportar al debate del conjunto del peronismo”, señalaron.

Con un peronismo fragmentado y sin una conducción consolidada, el encuentro de Parque Norte buscó marcar el inicio de una discusión más profunda sobre qué identidad, discurso y propuesta electoral deberá construir el espacio para volver a competir por el poder en 2027.