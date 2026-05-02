Cerca de 40 hombres participaron de una nueva jornada de rezo del rosario de los “Madrugadores del 9”

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La Catedral de Nueve de Julio fue escenario este sábado de una nueva jornada de oración encabezada por la corriente de vida “Madrugadores del 9”, que reunió a cerca de 40 hombres para el tradicional rezo del rosario.

El encuentro tuvo un significado especial, ya que cada primer sábado de mayo se conmemora el Día del Madrugador, una fecha importante para este movimiento de fe mariana que nació en Chile y se expandió a distintos puntos de América Latina.

En ese marco, los participantes recibieron además un mensaje especial de Octavio Galarce, fundador de la corriente en Chile, quien hizo llegar sus palabras a la comunidad de Nueve de Julio en ocasión de esta celebración.

Según destacaron desde la organización, la reunión de este sábado representó el encuentro número 303 desde la creación del grupo local, que tuvo su inicio el 27 de septiembre de 2014.

El movimiento “Madrugadores del 9” mantiene como principal objetivo convocar a hombres a compartir espacios de oración, reflexión y encuentro espiritual a través del rezo del rosario en las primeras horas del día.

La convocatoria volvió a mostrar una importante participación y reafirmó la continuidad de una propuesta religiosa que se sostiene desde hace más de una década en la comunidad nuevejuliense.

Mensaje de Octavio Galace, fundador de la corrriente de oración Madrugadores, desde Chile