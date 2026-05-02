Bullying escolar: una problemática que sigue creciendo y pone en alerta a las escuelas

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El Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar se recuerda cada 2 de mayo con el objetivo de concientizar sobre una de las formas de violencia más extendidas dentro del ámbito educativo. La fecha fue impulsada por organizaciones civiles y asociaciones de padres para promover acciones de prevención, detección temprana y acompañamiento a las víctimas.

El bullying se define como una conducta agresiva, intencional y repetida en el tiempo que ocurre entre pares y que puede manifestarse de distintas formas: agresiones físicas, insultos, amenazas, exclusión social, hostigamiento psicológico y, en los últimos años, también mediante redes sociales y plataformas digitales.

Según datos de la UNESCO, uno de cada tres estudiantes en el mundo sufrió acoso escolar. Además, el organismo alertó que más del 30% de los alumnos reconoció haber sido víctima de violencia física al menos una vez durante el último mes.

En tanto, un informe de UNICEF reveló que más de 150 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años afirmaron haber experimentado violencia entre compañeros en el ámbito escolar a nivel global.

El crecimiento del ciberbullying

La expansión de las redes sociales y el uso masivo de teléfonos celulares profundizó el problema. El llamado ciberbullying permite que las agresiones continúen fuera de la escuela y durante las 24 horas del día, lo que aumenta el impacto emocional en las víctimas.

Mensajes intimidatorios, difusión de fotos sin consentimiento, creación de perfiles falsos y humillaciones públicas son algunas de las formas más frecuentes de violencia digital entre adolescentes.

Especialistas remarcan que este tipo de acoso suele ser más difícil de detectar por parte de docentes y familias, ya que muchas veces ocurre en espacios virtuales privados o mediante aplicaciones de mensajería.

La situación en Argentina

En Argentina, si bien no existen estadísticas oficiales unificadas y actualizadas a nivel nacional, distintos relevamientos reflejan la magnitud del problema.

Un estudio de UNICEF Argentina indicó que 6 de cada 10 estudiantes reconocieron haber presenciado situaciones de discriminación o violencia en la escuela.

Además, la ONG Bullying Sin Fronteras informó que el país registra miles de denuncias por año vinculadas al acoso escolar y advirtió sobre un aumento de casos relacionados con violencia digital.

Consecuencias del acoso escolar

Las secuelas del bullying pueden ser graves y prolongadas en el tiempo. Entre las consecuencias más frecuentes aparecen:

ansiedad

depresión

baja autoestima

aislamiento social

bajo rendimiento académico

ausentismo escolar

abandono escolar

En los casos más extremos, puede derivar en autolesiones o situaciones de violencia autoinfligida.

Profesionales de la salud mental insisten en la importancia de intervenir rápidamente ante señales de alerta como cambios bruscos de conducta, miedo de asistir a clases o retraimiento social.

Qué hacer ante una situación de bullying

Los especialistas recomiendan:

escuchar y contener a la víctima

informar a las autoridades escolares

activar protocolos institucionales

registrar situaciones de violencia digital

buscar acompañamiento psicológico si es necesario

promover espacios de diálogo entre escuela y familias

Desde organismos internacionales remarcan que combatir el bullying requiere políticas educativas sostenidas, capacitación docente y entornos escolares más inclusivos.

La fecha busca recordar que el acoso escolar no es un conflicto menor ni un hecho aislado, sino una problemática social que exige respuestas concretas para garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan estudiar en ambientes seguros y libres de violencia.