Comienzan los playoffs de la Liga Nuevejuliense: arranca la etapa decisiva en busca del campeón

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La competencia de Liga Nuevejuliense de Fútbol del Campeonato 2025/2026, ingresará este fin de semana en su tramo más emocionante con el inicio de la Fase II o esperados playoffs, instancia decisiva que comenzará a definir a los equipos que pelearán por el título de la temporada.

Atlético Naón ya celebra que al ganar la primera parte del certámen, es finalista seguro de la Fase III, de no ganar esta instancia que se inicia.

La actividad se pondrá en marcha este sábado con el duelo entre Libertad con Atlético French. El encuentro dirigido por Jonathan Criveli, correspondiente a Primera División se jugará desde las 16 y marcará el inicio de una fase donde cada partido será determinante. Todo será ida y vuelta. El ganador de los dos cotejos, sigue jugando.

La continuidad llegará este domingo con una agenda cargada de encuentros y varios cruces atractivos.

Desde las 15:30, Club Atlético 9 de Julio se enfrentará a Atlético San Martín en uno de los partidos más esperados de la jornada, por la rivalidad histórica, pero más por la decisión de seguir en la competencia. Será arbitro Julio Márquez.

En simultáneo, Atlético Patricios será local ante Club Atlético Naón, equipo que llega con confianza tras haberse quedado con la Primera Fase del campeonato. Walter Medrano será quien haga cumplir el reglamento. Además, el ganador de la primera instancia, elige ser local o visitante de cada enfrentamiento. Decisió que cada revancha la jugará de local.

Por su parte, Deportivo San Agustín recibirá a Once Tigres para completar el cuadro de partidos del domingo, también desde las 15:30, con arbitraje de Martín Moreno.

Con estos cruces quedará oficialmente inaugurada la etapa de eliminación directa del certamen, donde ya no habrá margen de error y cada equipo buscará dar un paso más hacia la consagración.