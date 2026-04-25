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Torneo A

La Fase I se define en la última jugada para conocer al ganador y quien es el octavo equipo

San Martín y Atlético Naón pelean cabeza a cabeza por el primer puesto, mientras que la zona de clasificación al playoff está al rojo vivo ya que cada punto será crucial en una última fecha decisiva

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La Liga Nuevejuliense vive un final de infarto en la Fase I del Campeonato 2025/2026. Con la última fecha en puerta, la incertidumbre domina todos los frentes: desde la lucha por la cima hasta la pelea por ingresar a la fase de playoffs.

En la punta de la tabla, San Martín (42 puntos) y Atlético Naón (42 puntos) comparten la cima, pero solo uno se quedará con el privilegio de ganar la etapa. Atlético French (38 puntos) y Once Tigres (36 puntos) mantienen intactas sus chances de llegar a la definición por el torneo largo, mientras que Deportivo San Agustín (33) y Libertad (33) también sueñan con la clasificación. Atlético 9 de Julio (31) completa la lista de aspirantes a la fase II, aunque con un panorama más ajustado.

El octavo lugar, que garantiza el último cupo para los playoffs, está abierto entre Atlético Patricios (22) y El Fortín (21), mientras que equipos como Atlético Quiroga y Agustín Álvarez todavía mantienen alguna esperanza de sorprender. La Niña, con 13 puntos, llega a la última fecha sin posibilidades de clasificación pero con la motivación de cerrar el torneo con dignidad.

La última jornada promete emociones fuertes:

  • Once Tigres vs San Martín: un duelo crucial para definir al líder. Los Tigres son lcales y van por el clásico, mientras que el ‘Santo’ llega al coqueto, para la disputa cargada de historia institucional y se el ganador de la primera parte del campeonato. Arbitro:Diego Romero.
  • Atlético 9 de Julio vs Atlético Naón: un enfrentamiento directo por el primer puesto y la clasificación. El Millonario ya está con pase a la Fase II, mientras que el CAN, quiere la victoria que lo ponga ganador del tramo más largo de la competencia. Arbitro: Martín Utello.
  • Libertad vs Deportivo San Agustín: dos equipos que buscan mantener viva la ilusión. Arbitro: Sebastián Bravo.
  • Atlético French vs El Fortín: el Albinegro está firme en la etapa que viene. Quien necesita el resultado es El Fortinero, para tener la oportunidad para asegurar un lugar en la fase de playoffs. Arbitro: Walter Medrano.
  • Agustín Álvarez vs Atlético Patricios: choque directo por el octavo lugar. Arbitro: Jonatan Crivelli.
  • La Niña vs Atlético Quiroga: cierre de temporada para los equipos que buscan sumar puntos y orgullo. El Albinegro para un descenso digno, si gana. Para el Violeta, si gana y conforme a los otros resulltados puede alcanzar el octavo lugar. Arbitro: Mirko Rojas.

La Liga Nuevejuliense se prepara para una jornada histórica, donde cada gol y cada punto pueden cambiar por completo el mapa de la competencia. Los fanáticos vivirán emociones al límite y ningún resultado puede darse por seguro.

Tabla de posiciones actualizada:

  1. San Martín – 42 pts
  2. Atlético Naón – 42 pts
  3. Atlético French – 38 pts
  4. Once Tigres – 36 pts
  5. Deportivo San Agustín – 33 pts
  6. Libertad – 33 pts
  7. Atlético 9 de Julio – 31 pts
  8. Atlético Patricios – 22 pts
  9. El Fortín – 21 pts
  10. Atlético Quiroga – 19 pts
  11. Agustín Álvarez – 19 pts
  12. La Niña – 13 pts

Cada equipo tiene su historia, su apodo y su pasión:

  • Atlético French – Albinetro
  • La Niña – Tricolor
  • Agustín Álvarez – Rojo del Poamar
  • Atlético Quiroga – El Violeta
  • Deportivo San Agustín – Granate
  • San Martín – Santo
  • Atlético Naón – CAN
  • Atlético 9 de Julio – El Millonario
  • Libertad – Lagunero
  • Once Tigres – Los Tigres

La última fecha, como pocas veces, será un verdadero festival de emociones y un cierre de Fase I que promete dejar a alegrías y tristezas.

 

 

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