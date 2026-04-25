La Fase I se define en la última jugada para conocer al ganador y quien es el octavo equipo

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La Liga Nuevejuliense vive un final de infarto en la Fase I del Campeonato 2025/2026. Con la última fecha en puerta, la incertidumbre domina todos los frentes: desde la lucha por la cima hasta la pelea por ingresar a la fase de playoffs.

En la punta de la tabla, San Martín (42 puntos) y Atlético Naón (42 puntos) comparten la cima, pero solo uno se quedará con el privilegio de ganar la etapa. Atlético French (38 puntos) y Once Tigres (36 puntos) mantienen intactas sus chances de llegar a la definición por el torneo largo, mientras que Deportivo San Agustín (33) y Libertad (33) también sueñan con la clasificación. Atlético 9 de Julio (31) completa la lista de aspirantes a la fase II, aunque con un panorama más ajustado.

El octavo lugar, que garantiza el último cupo para los playoffs, está abierto entre Atlético Patricios (22) y El Fortín (21), mientras que equipos como Atlético Quiroga y Agustín Álvarez todavía mantienen alguna esperanza de sorprender. La Niña, con 13 puntos, llega a la última fecha sin posibilidades de clasificación pero con la motivación de cerrar el torneo con dignidad.

La última jornada promete emociones fuertes:

Once Tigres vs San Martín: un duelo crucial para definir al líder. Los Tigres son lcales y van por el clásico, mientras que el ‘Santo’ llega al coqueto, para la disputa cargada de historia institucional y se el ganador de la primera parte del campeonato. Arbitro:Diego Romero.

un duelo crucial para definir al líder. Los Tigres son lcales y van por el clásico, mientras que el ‘Santo’ llega al coqueto, para la disputa cargada de historia institucional y se el ganador de la primera parte del campeonato. Arbitro:Diego Romero. Atlético 9 de Julio vs Atlético Naón: un enfrentamiento directo por el primer puesto y la clasificación. El Millonario ya está con pase a la Fase II, mientras que el CAN, quiere la victoria que lo ponga ganador del tramo más largo de la competencia. Arbitro: Martín Utello.

un enfrentamiento directo por el primer puesto y la clasificación. El Millonario ya está con pase a la Fase II, mientras que el CAN, quiere la victoria que lo ponga ganador del tramo más largo de la competencia. Arbitro: Martín Utello. Libertad vs Deportivo San Agustín: dos equipos que buscan mantener viva la ilusión. Arbitro: Sebastián Bravo.

dos equipos que buscan mantener viva la ilusión. Arbitro: Sebastián Bravo. Atlético French vs El Fortín: el Albinegro está firme en la etapa que viene. Quien necesita el resultado es El Fortinero, para tener la oportunidad para asegurar un lugar en la fase de playoffs. Arbitro: Walter Medrano.

el Albinegro está firme en la etapa que viene. Quien necesita el resultado es El Fortinero, para tener la oportunidad para asegurar un lugar en la fase de playoffs. Arbitro: Walter Medrano. Agustín Álvarez vs Atlético Patricios: choque directo por el octavo lugar. Arbitro: Jonatan Crivelli.

choque directo por el octavo lugar. Arbitro: Jonatan Crivelli. La Niña vs Atlético Quiroga: cierre de temporada para los equipos que buscan sumar puntos y orgullo. El Albinegro para un descenso digno, si gana. Para el Violeta, si gana y conforme a los otros resulltados puede alcanzar el octavo lugar. Arbitro: Mirko Rojas.

La Liga Nuevejuliense se prepara para una jornada histórica, donde cada gol y cada punto pueden cambiar por completo el mapa de la competencia. Los fanáticos vivirán emociones al límite y ningún resultado puede darse por seguro.

Tabla de posiciones actualizada:

San Martín – 42 pts Atlético Naón – 42 pts Atlético French – 38 pts Once Tigres – 36 pts Deportivo San Agustín – 33 pts Libertad – 33 pts Atlético 9 de Julio – 31 pts Atlético Patricios – 22 pts El Fortín – 21 pts Atlético Quiroga – 19 pts Agustín Álvarez – 19 pts La Niña – 13 pts

Cada equipo tiene su historia, su apodo y su pasión:

Atlético French – Albinetro

La Niña – Tricolor

Agustín Álvarez – Rojo del Poamar

Atlético Quiroga – El Violeta

Deportivo San Agustín – Granate

San Martín – Santo

Atlético Naón – CAN

Atlético 9 de Julio – El Millonario

Libertad – Lagunero

Once Tigres – Los Tigres

La última fecha, como pocas veces, será un verdadero festival de emociones y un cierre de Fase I que promete dejar a alegrías y tristezas.