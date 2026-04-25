La Fase I se define en la última jugada para conocer al ganador y quien es el octavo equipo

La Liga Nuevejuliense vive un final de infarto en la Fase I del Campeonato 2025/2026. Con la última fecha en puerta, la incertidumbre domina todos los frentes: desde la lucha por la cima hasta la pelea por ingresar a la fase de playoffs.
En la punta de la tabla, San Martín (42 puntos) y Atlético Naón (42 puntos) comparten la cima, pero solo uno se quedará con el privilegio de ganar la etapa. Atlético French (38 puntos) y Once Tigres (36 puntos) mantienen intactas sus chances de llegar a la definición por el torneo largo, mientras que Deportivo San Agustín (33) y Libertad (33) también sueñan con la clasificación. Atlético 9 de Julio (31) completa la lista de aspirantes a la fase II, aunque con un panorama más ajustado.
El octavo lugar, que garantiza el último cupo para los playoffs, está abierto entre Atlético Patricios (22) y El Fortín (21), mientras que equipos como Atlético Quiroga y Agustín Álvarez todavía mantienen alguna esperanza de sorprender. La Niña, con 13 puntos, llega a la última fecha sin posibilidades de clasificación pero con la motivación de cerrar el torneo con dignidad.
La última jornada promete emociones fuertes:
- Once Tigres vs San Martín: un duelo crucial para definir al líder. Los Tigres son lcales y van por el clásico, mientras que el ‘Santo’ llega al coqueto, para la disputa cargada de historia institucional y se el ganador de la primera parte del campeonato. Arbitro:Diego Romero.
- Atlético 9 de Julio vs Atlético Naón: un enfrentamiento directo por el primer puesto y la clasificación. El Millonario ya está con pase a la Fase II, mientras que el CAN, quiere la victoria que lo ponga ganador del tramo más largo de la competencia. Arbitro: Martín Utello.
- Libertad vs Deportivo San Agustín: dos equipos que buscan mantener viva la ilusión. Arbitro: Sebastián Bravo.
- Atlético French vs El Fortín: el Albinegro está firme en la etapa que viene. Quien necesita el resultado es El Fortinero, para tener la oportunidad para asegurar un lugar en la fase de playoffs. Arbitro: Walter Medrano.
- Agustín Álvarez vs Atlético Patricios: choque directo por el octavo lugar. Arbitro: Jonatan Crivelli.
- La Niña vs Atlético Quiroga: cierre de temporada para los equipos que buscan sumar puntos y orgullo. El Albinegro para un descenso digno, si gana. Para el Violeta, si gana y conforme a los otros resulltados puede alcanzar el octavo lugar. Arbitro: Mirko Rojas.
La Liga Nuevejuliense se prepara para una jornada histórica, donde cada gol y cada punto pueden cambiar por completo el mapa de la competencia. Los fanáticos vivirán emociones al límite y ningún resultado puede darse por seguro.
Tabla de posiciones actualizada:
- San Martín – 42 pts
- Atlético Naón – 42 pts
- Atlético French – 38 pts
- Once Tigres – 36 pts
- Deportivo San Agustín – 33 pts
- Libertad – 33 pts
- Atlético 9 de Julio – 31 pts
- Atlético Patricios – 22 pts
- El Fortín – 21 pts
- Atlético Quiroga – 19 pts
- Agustín Álvarez – 19 pts
- La Niña – 13 pts
Cada equipo tiene su historia, su apodo y su pasión:
- Atlético French – Albinetro
- La Niña – Tricolor
- Agustín Álvarez – Rojo del Poamar
- Atlético Quiroga – El Violeta
- Deportivo San Agustín – Granate
- San Martín – Santo
- Atlético Naón – CAN
- Atlético 9 de Julio – El Millonario
- Libertad – Lagunero
- Once Tigres – Los Tigres
La última fecha, como pocas veces, será un verdadero festival de emociones y un cierre de Fase I que promete dejar a alegrías y tristezas.