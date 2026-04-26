Dirigentes y jóvenes radicales mostraron unidad de trabajo en Alberdi con una jornada comunitaria

En una actividad que combinó compromiso ciudadano, memoria colectiva y trabajo comunitario, la Juventud Radical llevó adelante en la localidad de Juan Bautista Alberdi, partido de Leandro N. Alem, una jornada de intervención urbana junto a vecinos y militantes, donde se realizó un mural conmemorativo por los 50 años del último golpe militar y, además, la puesta en valor de la plazoleta “Raúl Alfonsín”.

Durante la jornada se pintaron juegos, se reacondicionaron espacios comunes y se dejó inaugurado un imponente mural con la consigna “Nunca Más”, una obra que busca mantener viva la memoria y reafirmar los valores democráticos, en un contexto donde la participación juvenil y el compromiso con la historia siguen siendo pilares fundamentales para la construcción colectiva.

El encuentro contó con la participación de la senadora provincial de la localidad, Natalia Quintana; el intendente de General Viamonte, Franco Flexas; el presidente de la Juventud Radical de la Cuarta Sección, Francisco Peicoff; el vicepresidente Federico Defunchio; y los delegados provinciales Camila Bergamini, Matías Carrettoni, Lourdes Nocetti y Catherine González. También acompañaron presidentes y representantes de juventudes radicales de toda la Cuarta Sección Electoral.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas permiten acercar la política a los vecinos, fortalecer los lazos comunitarios y demostrar que cuando existe compromiso colectivo se pueden alcanzar resultados concretos que mejoran la vida cotidiana de la comunidad.

Asimismo, remarcaron que la jornada dejó en evidencia una clara unidad de trabajo dentro de la Cuarta Sección Electoral, con una Juventud Radical activa, comprometida y con fuerte protagonismo territorial, respaldada por dirigentes de la Unión Cívica Radical que acompañan y promueven estos espacios de participación.

La actividad concluyó con un mensaje compartido por todos los presentes: seguir construyendo comunidad, defendiendo la democracia y trabajando cerca de la gente, consolidando una militancia que busca transformar la realidad desde el territorio y con participación ciudadana.