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Vencimientos de Tasas Municipales: se recuerda el cronograma de pagos de junio

Este miercoles vencen la red vial y seguridad e higiene; el lunes 15 servicios urbanos y sanitarios

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó el calendario de vencimientos de las tasas municipales correspondientes al mes de junio de 2026 e instó a los contribuyentes a mantener sus obligaciones al día para garantizar la continuidad y mejora de los servicios que se prestan a la comunidad.

Según se detalló oficialmente, los primeros vencimientos operan el 10 de junio, fecha en la que deberán abonarse las tasas de Red Vial y Seguridad e Higiene. En tanto, el 15 de junio vencerán las correspondientes a Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios.

Desde el municipio destacaron que el cumplimiento de estas obligaciones resulta fundamental, ya que los recursos obtenidos a través de las tasas permiten sostener y fortalecer diversas prestaciones esenciales para los vecinos, incluyendo el mantenimiento de la infraestructura, la prestación de servicios públicos y otras acciones que contribuyen al desarrollo local.

Asimismo, se recordó a la comunidad la importancia de verificar las fechas establecidas para evitar inconvenientes y posibles recargos por pagos fuera de término.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp al 2317-621234.

Cronograma de vencimientos – Junio 2026

  • Red Vial: 10 de junio.
  • Seguridad e Higiene: 10 de junio.
  • Servicios Urbanos: 15 de junio.
  • Servicios Sanitarios: 15 de junio.

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