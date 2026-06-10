Día Nacional de la Seguridad Vial: El Municipio y Estrellas Amarillas refuerzan acciones de concientización y prevención vial

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Con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se recuerda cada 10 de junio en todo el país, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, Federico Aranda, mantuvo una reunión con Liliana Calixto, madre de Iván Inglessi —víctima de un siniestro vial— y referente local de la organización Estrellas Amarillas.

Durante el encuentro, las partes analizaron distintos aspectos vinculados a la actualidad del tránsito en la ciudad, las acciones preventivas que se vienen implementando y la necesidad de continuar fortaleciendo las campañas de educación y concientización vial dirigidas a toda la comunidad.

Asimismo, se intercambiaron propuestas para desarrollar futuras iniciativas conjuntas que promuevan conductas responsables en la vía pública y fomenten el respeto por las normas de tránsito, con el objetivo de contribuir a la reducción de los siniestros viales y preservar la vida.

Jornada educativa y de concientización

Como parte de las actividades alusivas a la fecha, la Municipalidad de Nueve de Julio y la ONG Estrellas Amarillas llevarán adelante una jornada pedagógica y recreativa destinada a estudiantes de nivel primario, abierta a la participación de la comunidad.

La actividad central tendrá lugar el jueves 11 de junio sobre calle Libertad, entre Mitre y San Martín, frente a la Plaza General Belgrano, sector que permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante el desarrollo de la propuesta.

Para facilitar la participación de los establecimientos educativos, la jornada se organizará en dos turnos: de 9:30 a 11:30 horas por la mañana y de 13:30 a 16:30 horas por la tarde.

Los niños podrán recorrer un circuito vial especialmente diseñado para la ocasión, equipado con bicicletas, cascos de seguridad y señalización urbana, que permitirá incorporar conocimientos sobre normas de tránsito de manera práctica y dinámica. Además, habrá un semáforo pedagógico, cartelería educativa, entrega de material informativo y actividades recreativas orientadas a fortalecer la educación vial desde edades tempranas.

La propuesta incluirá también información sobre licencias de conducir, requisitos para jóvenes de 16 y 17 años, trámites vinculados al cambio de domicilio y otras gestiones relacionadas con la seguridad vial.

La conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial busca promover la reflexión sobre la importancia de la educación, la responsabilidad y el compromiso colectivo para construir un tránsito más seguro, donde el respeto por las normas contribuya al cuidado de la vida de todos los ciudadanos.