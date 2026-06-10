Nueva app para el estacionamiento medido: es obligatorio migrar a “SEM Mobile”

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Está vigente la obligatoriedad para quienes utilicen el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad de Nueve de Julio ya que deberán realizar un cambio importante: la aplicación actual, denominada “SEM 9 de Julio”, deja de estar operativa y es reemplazada por una nueva versión llamada “SEM Mobile”. Todos los usuarios deben migrar.

La nueva aplicación puede descargarse de manera gratuita tanto desde Google Play Store como desde Apple App Store. Desde el municipio aclararon que no es necesario crear una cuenta nueva, ya que los usuarios podrán acceder utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que empleaban hasta el momento.

La implementación de “SEM Mobile” forma parte de una actualización integral del sistema, orientada a optimizar el funcionamiento de la herramienta digital que regula el estacionamiento medido en la ciudad, incorporando mejoras en su desempeño y usabilidad.

Las autoridades recomendaron a los vecinos realizar la descarga y actualización con anticipación para evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio.

Para consultas o asistencia durante el proceso de migración, se encuentran habilitados los canales oficiales de atención. Los usuarios pueden comunicarse telefónicamente al (2317) 610096 o enviar un correo electrónico a [email protected].