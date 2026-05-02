Cuestionan al Gobierno por retener fondos hídricos mientras crecen los reclamos por obras

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Mientras productores de distintas regiones del país reclaman obras urgentes para prevenir anegamientos y recuperar tierras productivas, el Gobierno nacional mantiene más de $290.000 millones del Fondo de Infraestructura Hídrica inmovilizados en cuentas bancarias e inversiones financieras. La situación fue expuesta por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados y generó fuertes críticas de sectores vinculados al interior productivo.

En medio de los reiterados reclamos por obras hídricas en distintas provincias afectadas por inundaciones y anegamientos, el Gobierno nacional confirmó que una parte millonaria de los recursos destinados a infraestructura hídrica está siendo utilizada en instrumentos financieros en lugar de aplicarse a obras.

La información fue detallada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Allí precisó que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica cuenta actualmente con $34.922 millones depositados en cuentas a la vista y otros $258.000 millones invertidos en Letras Capitalizables (LECAP) con distintos vencimientos, lo que suma un total cercano a los $290.000 millones fuera de ejecución en obras.

El dato generó preocupación debido a que el Fondo fue creado específicamente para financiar proyectos vinculados a la prevención de inundaciones, mantenimiento de infraestructura hídrica y recuperación de zonas productivas afectadas por excesos hídricos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 26.181, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se nutre de una alícuota del 5% sobre la venta de nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido (GNC) para uso automotor. Esos recursos deben destinarse exclusivamente al desarrollo de obras, mantenimiento y servicios relacionados con infraestructura hídrica.

Sin embargo, según surge de la exposición oficial, una parte significativa de esos fondos permanece fuera del circuito de obra pública y fue derivada a colocaciones financieras.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza cuestionó con dureza esta decisión y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei.

“Es una vergüenza que Milei use los recursos del Fondo Hídrico para la timba financiera y no para realizar obras urgentes”, afirmó.

La legisladora también remarcó el impacto que esta situación genera en el interior productivo, donde miles de hectáreas sufren anegamientos recurrentes y pérdidas económicas por la falta de infraestructura adecuada.

“Hay una desconexión entre las necesidades del interior y las prioridades del Gobierno nacional. El uso de estos fondos para la especulación financiera es una burla para los productores que, a pesar de la desidia y malicia del Gobierno Nacional, siguen apostando e invirtiendo en el país”, sostuvo Vaccarezza.

El debate vuelve a poner sobre la mesa el destino de fondos específicos creados por ley y la demanda creciente de productores y gobiernos locales que reclaman respuestas concretas frente a una problemática que afecta de manera directa a la producción agropecuaria y a numerosas comunidades del interior del país.