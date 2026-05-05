Una entidad pública cubrió el alojamiento y viáticos de la gira de Kicillof en España, mientras la comitiva afrontó los pasajes

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El reciente viaje del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a España volvió a generar repercusiones luego de que se conociera cómo se financiaron los gastos de la comitiva oficial que participó de la gira internacional.

De acuerdo con información publicada por el diario Clarín en base a fuentes oficiales, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se hizo cargo de los costos de alojamiento y viáticos de la delegación que acompañó al mandatario bonaerense durante su paso por Madrid y Barcelona. En tanto, los pasajes aéreos habrían sido abonados de manera particular por Kicillof y los funcionarios políticos que integraron la misión.

La comitiva estuvo compuesta por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini; la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey; y personal de custodia. En total, fueron siete las personas que participaron del viaje oficial.

El recorrido incluyó actividades en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde el gobernador mantuvo encuentros vinculados a temas institucionales y de gestión. Sin embargo, la difusión de los detalles sobre el financiamiento del viaje reabrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en este tipo de misiones al exterior.

El Consejo Federal de Inversiones es un organismo creado en 1959 y sostenido con fondos aportados por las provincias a través de recursos de coparticipación federal. Su objetivo principal es promover políticas de desarrollo regional, impulsar inversiones y asistir técnicamente a las jurisdicciones provinciales.

Actualmente, el organismo es presidido por Ignacio Lamothe y cumple un rol relevante en el financiamiento de proyectos estratégicos para distintas provincias. No obstante, su participación en la cobertura de gastos vinculados a viajes internacionales de funcionarios suele generar debate sobre los alcances de su función y la utilización de esos recursos.

Hasta el momento, desde el Gobierno bonaerense no hubo una comunicación oficial ampliando detalles sobre el viaje ni sobre los criterios utilizados para definir el esquema de financiamiento de la gira.