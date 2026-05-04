Kicillof desembarca en Córdoba con foco gremial y universitario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizará este viernes una visita estratégica a Córdoba en un contexto marcado por las diferencias internas dentro del peronismo y su creciente distanciamiento con sectores del kirchnerismo duro. La jornada combinará actividades institucionales, universitarias y sindicales, en lo que también es leído como un movimiento de posicionamiento político con vistas al escenario electoral de 2027.

La confirmación del viaje fue realizada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien aclaró que, por el momento, no está prevista una reunión formal con el gobernador cordobés, Martín Llaryora. A pesar de ello, remarcó que ambos mandatarios mantienen contacto frecuente, en medio de un escenario político en el que el cordobés ha mostrado afinidad con algunas políticas impulsadas por Javier Milei y mantiene distancia con el kirchnerismo.

En paralelo, también surgieron versiones sobre un eventual encuentro entre Kicillof y la diputada nacional Natalia de la Sota, quien en distintos sectores del peronismo es mencionada como una posible aliada en una futura estrategia electoral del mandatario bonaerense.

La agenda oficial comenzará en Cosquín, donde el gobernador firmará acuerdos vinculados al tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín junto al intendente Raúl Cardinali. Además, avanzará en convenios con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional para impulsar proyectos de cooperación técnica con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y fortalecer el laboratorio especializado en maquinaria agrícola, vial, forestal y minera.

Más tarde, Kicillof participará en La Falda del congreso nacional de delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), un encuentro que reunirá a más de 600 representantes sindicales de todo el país.

El mandatario fue invitado especialmente por el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, y será uno de los principales oradores del evento. Su presencia es interpretada como una nueva señal de respaldo desde sectores del sindicalismo en medio de la reconfiguración del peronismo.

La visita también marca un nuevo acercamiento de Kicillof a Córdoba luego de su participación virtual en marzo en un acto militante organizado por el exsenador Carlos Caserio, uno de sus principales referentes en la provincia. En aquella actividad también estuvo presente el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

En plena disputa por el liderazgo opositor dentro del peronismo, el paso de Kicillof por Córdoba busca consolidar apoyos fuera de Buenos Aires y sumar volumen político en territorios históricamente adversos para el kirchnerismo.