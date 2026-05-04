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Salud Pública

Continúa la vacunación antigripal

Está dirigido al personal de salud y a las personas mayores de 65 años son orden médica. Disponibles en todos los CAPS urbanos.

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La Municipalidad de Nueve de Julio recibió un nuevo lote de vacunas correspondientes a la campaña de vacunación antigripal 2026 en el distrito que estarán disponibles en todos los CAPS urbanos.

Este lote está dirigido al personal de salud y a las personas mayores de 65 años, quienes podrán vacunarse sin orden médica, acercándose directamente a los centros de salud sin turno previo.

Cabe resaltar que, a medida que avanza la campaña (con muy buenos resultados), la cantidad de dosis disponibles disminuye. Las mismas estarán disponibles en todos los CAPS urbanos, con atención de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas. La aplicación se realizará por orden de llegada.

 

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