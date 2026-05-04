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Nuevo espacio del taller “3 en 1” de Estimulación Cognitiva

Se desarrollará los días martes a las 10 horas en la Sociedad de Fomento del Barrio Luján. Ya esta abierta la inscripción.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para un nuevo horario que se agrega del taller de Estimulación Cognitiva “3 en 1”.

La propuesta se desarrollará los días martes a las 10 horas en la Sociedad de Fomento del Barrio Luján, sumándose así a los espacios ya en funcionamiento y ampliando la posibilidad de participación para más vecinos.

Las inscripciones pueden realizarse en la sede de la Dirección General de Trabajo Social, en Balcarce 735, o telefónicamente a los números 610070/71.

Estos espacios, orientados a fortalecer la memoria, la atención y otras funciones cognitivas, además de promover la socialización y el bienestar general.

Las imágenes corresponden al grupo que actualmente participa del taller los días lunes a las 15:30 horas, reflejando el entusiasmo y compromiso de quienes ya forman parte de la iniciativa.

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