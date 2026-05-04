Visita a la planta de separación de residuos

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En la mañana de hoy, la dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio, recibió en la planta de separación de residuos a alumnos de sexto grado de la Escuela Nro. 1 “Bernardino Rivadavia”, quienes se interiorizaron del trabajo que se realiza a diario para separar los residuos generados.

Estas visitas permiten no sólo ver el trabajo que se realiza a diario con los residuos, sino también generar conciencia sobre la necesidad de separar los mismos en los hogares y así reducir el volumen de basura generada vertida.