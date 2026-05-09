Liga Nuevejuliense: se juegan las revanchas de la Fase II y quedan definidos los cuatro semifinalistas

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La etapa decisiva del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol tendrá este fin de semana un capítulo central con la disputa de las revanchas correspondientes a la Fase II o Play-Off, donde quedarán definidos los cuatro equipos que avanzarán a la próxima instancia.

Luego de los encuentros de ida, los equipos que llegan mejor posicionados son Atlético Naón, San Martín y Once Tigres, que lograron imponerse fuera de casa y ahora intentarán hacer valer esa diferencia para continuar en carrera por el título. En tanto, el Lagunero llega ante el Albinegro con un triunfo de local.

Uno de los cruces se jugará en el estadio de CAN, donde Atlético Naón recibirá a Atlético Patricios. En el partido de ida, Naón consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 como visitante con gol de Emiliano Perujo de penal, resultado que le permite llegar con ventaja a la definición de la serie. El árbitro del encuentro será Ricardo Tripulillo.

En otro de los partidos más atractivos de la jornada, San Martín será local ante Atlético 9 de Julio en el estadio Santiago Noé Baztarrica, tras haber ganado 2 a 0 en la ida en el estadio Ramón N. Poratti con dos goles de Mateo Lisazo. El árbitro designado para este encuentro será Enrique Márquez.

Por su parte, Atlético French buscará revertir la serie frente a Libertad en el estadio Alberto Dehenen. El conjunto de Libertad ganó el primer partido por 1 a 0 y llega con ventaja para intentar cerrar la clasificación. El encargado de impartir justicia será Julio Márquez.

La programación se completará con el duelo entre Atlético Once Tigres y Deportivo San Agustín en el estadio Abel Del Fabro. Once Tigres se quedó con la ida por 1 a 0 gracias al gol de Daniel Montenegro y ahora intentará confirmar su pase a semifinales. El árbitro será Martín Utello.

Con cuatro series todavía abiertas y mucho en juego, el fin de semana promete emociones fuertes en la Liga Nuevejuliense, donde solo cuatro equipos seguirán en competencia en la pelea por el campeonato.