Córdoba, escenario de una jornada política clave para Kicillof entre acuerdos y respaldo gremial

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrolló este viernes una nutrida agenda en Córdoba, donde firmó convenios de cooperación en materia turística, cultural, educativa y agraria, además de reunirse con referentes sindicales en distintas localidades de la provincia mediterránea.

La jornada comenzó en la ciudad de Cosquín, donde Kicillof mantuvo un encuentro con el intendente Raúl Cardinali y suscribió un acuerdo turístico-cultural destinado a fortalecer el vínculo entre ambas jurisdicciones. El convenio busca incrementar el flujo de visitantes, fomentar la participación de artistas bonaerenses en el Pre-Cosquín y en el tradicional Festival Nacional de Folklore, y generar nuevas oportunidades para las economías regionales a través de ferias, festivales y circuitos vinculados a la identidad bonaerense y la tradición folclórica.

Durante el acto realizado en la Plaza Próspero Molina, el mandatario provincial cuestionó las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que “las políticas de motosierra y abandono están destruyendo el empleo, la educación y el turismo en la provincia de Buenos Aires, en Cosquín y en cada rincón de la Argentina”.

En ese marco, remarcó la importancia del rol estatal para impulsar el desarrollo cultural y turístico. “Estamos convencidos de que la sociedad está mucho mejor cuando el Estado la acompaña. Estos convenios fortalecen los vínculos históricos que unen a Cosquín con nuestra provincia”, afirmó.

Por su parte, el intendente Cardinali destacó el acuerdo alcanzado y aseguró que representa “una decisión concreta de acompañar y fortalecer al arte popular desde una mirada verdaderamente federal”.

Más tarde, en la ciudad de Córdoba, Kicillof encabezó junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y al rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba, Rubén Soro, la firma de convenios en el marco del programa Puentes.

A través de una inversión de 489 millones de pesos, el acuerdo permitirá el dictado de diez nuevas carreras universitarias en diez municipios bonaerenses, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en el interior de la provincia.

“Es un orgullo estar en Córdoba, donde la universidad pública tuvo un hito histórico con la Reforma Universitaria de 1918. Vamos a seguir acercando la educación superior a nuestro pueblo para evitar el desarraigo y generar más oportunidades”, expresó el gobernador.

En paralelo, y con la participación del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, también se rubricó un acuerdo de cooperación entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial y minera de la UTN y las Chacras Experimentales bonaerenses, orientado a impulsar la innovación tecnológica y mejorar la eficiencia del sector productivo agrario.

La agenda oficial concluyó en La Falda, donde Kicillof participó del Congreso Nacional de Delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), acompañado por su secretario general, Héctor Daer.

Durante el encuentro, también mantuvo reuniones con distintos referentes gremiales y volvió a marcar diferencias con la gestión nacional.

“Mientras el Presidente quiere convertir a la Argentina en un país exportador de materias primas sin valor agregado, nosotros creemos en un modelo basado en el trabajo, la industria, la ciencia y la cultura nacional”, sostuvo.

Finalmente, Kicillof reafirmó su postura federalista y concluyó: “La provincia de Buenos Aires se siente parte del interior productivo de la Argentina. Sin federalismo no hay país, no hay soberanía y no hay trabajo”.