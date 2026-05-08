Este sábado realizarán una jornada de observación de aves en la zona de Fauzón

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En el marco de una nueva jornada mundial de observación de aves, este sábado se llevará adelante en Nueve de Julio una actividad abierta a la comunidad organizada por el Club de Observadores de Aves (COA) Junquero, que invita a vecinos y aficionados a participar de una salida de avistaje en la zona de Fauzón.

La convocatoria será a las 16 horas en la estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial 65, desde donde el grupo partirá hacia el sector elegido para realizar el relevamiento de especies.

Juan Flores Belaunde y Walter Torres, integrantes del COA Junquero, explicaron que la actividad forma parte de una convocatoria internacional impulsada por Aves Argentinas, en conjunto con la Universidad de Cornell y la plataforma global eBird, donde observadores de todo el mundo registran durante 24 horas las especies detectadas en distintos territorios.

“El objetivo es aportar datos para investigaciones científicas vinculadas a rutas migratorias, cantidad de especies, poblaciones en peligro de extinción y el impacto de distintas problemáticas ambientales”, explicaron.

Durante la jornada, los participantes recorrerán distintos sectores de Fauzón observando aves, registrando especies y tomando fotografías que luego permiten identificar ejemplares y cargar la información en la plataforma internacional.

Desde la organización destacaron que la actividad está abierta tanto para personas con experiencia como para quienes quieran iniciarse en el avistaje de aves.

“Es una actividad muy linda, que ayuda a conectarse con la naturaleza, caminar y aprender a valorar lo que tenemos para poder protegerlo”, señalaron.

El grupo funciona desde hace casi dos años en la región y eligió el nombre “Junquero” en referencia a una pequeña ave característica de zonas de lagunas y juncales, representativa del ecosistema local.

Además, remarcaron la importancia de generar conciencia sobre la conservación de especies autóctonas y el impacto que pueden generar factores como el cambio climático, especies invasoras y distintas actividades humanas sobre los ecosistemas.

Quienes deseen participar pueden comunicarse a través del correo electrónico: [email protected] o mediante Instagram en @coajunquero.

Desde el grupo adelantaron además que realizan salidas mensuales y proyectos educativos para seguir promoviendo el conocimiento y la conservación de la fauna local.