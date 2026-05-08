Mar Clara Tinetti, de raíces en Nueve de Julio, se abre camino en el mundo del doblaje internacional

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Mar Clara Tinetti continúa ampliando su carrera artística y ahora suma un nuevo desafío dentro de una de las ramas más exigentes del mundo audiovisual: el doblaje. Con raíces familiares en Nueve de Julio y una trayectoria que ya incluye participaciones como actriz en contenidos de Televisa, la joven artista comenzó a ganar terreno en una industria altamente competitiva gracias a una herramienta clave: su dominio de varios idiomas y su capacidad para interpretar diferentes acentos y tonalidades de voz.

Impulsada en sus inicios por el Grupo Cadena Nueve, Mar Clara logró combinar su faceta de cantante y actriz con una nueva especialización que requiere precisión técnica, capacidad interpretativa y una gran sensibilidad artística. Su más reciente trabajo fue el doblaje de una actriz secundaria en la reconocida película El diablo viste a la moda que recientemente se ha estrenado, una experiencia que marca un nuevo paso en su proyección internacional.

“El doblaje es una tarea muy particular porque hay que seguir el ritmo de los labios, la gestualidad y cada intención del personaje”, explican desde el entorno de la artista. No se trata únicamente de traducir un texto: implica reemplazar la voz original de un actor manteniendo la naturalidad de la escena y respetando tiempos exactos de interpretación.

Antes de este nuevo desafío, Mar Clara ya había participado en doblajes de contenidos en italiano e inglés, consolidando una versatilidad que hoy la distingue en el mercado. En el universo hispanohablante, las principales industrias del doblaje se concentran en España y México, mientras que Argentina aún ocupa un lugar más reducido dentro del sector, aunque con profesionales que comienzan a destacarse.

El doblaje es una actividad fundamental para la internacionalización de películas, series, videojuegos y producciones televisivas. Consiste en sustituir la voz original de los actores por otra en un idioma diferente —o incluso en el mismo idioma— para adaptar los contenidos a nuevos mercados.

Históricamente, países como España, Francia, Alemania e Italia consolidaron una fuerte tradición en doblaje desde la llegada del cine sonoro. En América Latina, México se convirtió en una potencia regional durante la época dorada del cine y hoy continúa siendo uno de los principales polos de producción para toda Hispanoamérica.

En ese escenario, el crecimiento de Mar Clara Tinetti representa una historia de talento, formación y perseverancia. Desde sus vínculos con Nueve de Julio hasta su presente en producciones internacionales, la artista sigue construyendo una carrera que amplía fronteras y demuestra que las nuevas voces argentinas también tienen lugar en la industria global del entretenimiento.