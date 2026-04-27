La cultura local tiene su espacio: convocan a difundir eventos artísticos en la agenda semanal

Artistas, gestores culturales y espacios autogestivos de Nueve de Julio tienen la posibilidad de incorporar sus propuestas a la agenda cultural gratuita que semanalmente se difunde a través de redes sociales bajo el lema “Cultura te recomienda”.

La propuesta está pensada para acompañar, visibilizar y potenciar el trabajo de las producciones artísticas locales, brindando un espacio de difusión para conciertos, muestras, obras teatrales, intervenciones, talleres y todo tipo de actividades culturales que se desarrollen en el distrito.

Cada semana, esta agenda reúne una variada programación impulsada por la comunidad artística, consolidándose como una herramienta clave para acercar la cultura a los vecinos y fortalecer el entramado cultural local.

Además de promover la participación y el encuentro entre artistas y público, esta iniciativa permite ampliar el alcance de cada evento y generar mayor visibilidad para los espacios y proyectos independientes.

Quienes deseen formar parte deben enviar la información de sus actividades con anticipación, teniendo en cuenta que la programación semanal se cierra cada miércoles a las 13 horas.

Sumarse a esta agenda representa una oportunidad para integrar una red de difusión que impulsa y celebra la cultura local, fortaleciendo la identidad artística de Nueve de Julio y acompañando el crecimiento de sus expresiones culturales.