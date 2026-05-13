Trinidad Rusconi presentó Cla Lauquen y reflexionó sobre identidad, literatura y neurodiversidad en Nueve de Julio

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La escritora Trinidad Rusconi visitó Nueve de Julio para compartir con alumnos del Colegio San Agustín una propuesta literaria basada en su novela Cla Lauquen, inspirada en la leyenda local de las tres lagunas. Durante la jornada habló sobre identidad, memoria cultural, literatura y también sobre su experiencia personal vinculada a la neurodiversidad y el autismo.

Durante una entrevista en ‘Despertate’, por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Maxima 89.9, previa al encuentro con alumnos de San Agustín, la joven mamá explicó que la novela está ambientada en escenarios reconocibles para los vecinos de Nueve de Julio y recupera vivencias personales de su adolescencia.

La historia tiene como protagonista a una joven que sale del Club Atlético Nueve de Julio y debe atravesar el parque para regresar al barrio. En ese recorrido, al pasar por la laguna, ocurre un hecho sobrenatural que cambia el rumbo de la historia.

“A partir de ese hecho tiene que descubrir si lo que le pasó fue real o si tiene que ver con la leyenda de las tres lagunas”, explicó la autora.

La trama incorpora personajes que remiten a figuras muy arraigadas en la vida de los pueblos del interior: un periodista, una médica y también una curandera, personaje que —según destacó la escritora— conecta con tradiciones muy presentes en la cultura popular local.

“Siempre está esa persona del barrio que cura el empacho o a la que muchos recurren. Quise reflejar también esas costumbres tan nuestras”, comentó.

Segunda novela en camino

Rusconi adelantó además que a fin de mes lanzará una segunda novela, que transcurrirá en otro lugar significativo de su vida.

La escritora señaló que esta nueva obra también tendrá una fuerte carga autobiográfica y buscará rendir homenaje a los lugares donde vivió.

“La protagonista se traslada al centro de la ecena donde fue creciendo y ahí también abordamos parte de la historia. Cuando uno escribe intenta dejar algo de sí mismo en cada obra”, expresó.

Literatura en las aulas

La visita al Colegio San Agustín surgió a partir de una propuesta pedagógica impulsada por docentes de Lengua y Literatura, quienes eligieron Cla Lauquen para trabajar con estudiantes de primer año contenidos vinculados a relatos de terror, suspenso y leyendas regionales.

Como cierre de la actividad, la autora realizó una charla con los alumnos, una firma de libros y una recorrida por algunos de los escenarios mencionados en la novela.

El itinerario incluyó sectores del parque local, la laguna, la isla, el puente y otros espacios emblemáticos que aparecen en la historia.

“Vamos a recorrer los escenarios del libro y hablar sobre cómo los pueblos originarios utilizaban las leyendas para explicar la creación de distintos lugares”, detalló.

La importancia de las raíces

Durante la entrevista, Rusconi también reflexionó sobre la importancia de preservar la identidad cultural y valorar las raíces históricas.

En ese sentido, remarcó el valor del mestizaje que caracteriza a la Argentina y sostuvo que conocer la historia local fortalece el sentido de pertenencia.

“Es importante saber quiénes somos, de dónde venimos y cuidar nuestra identidad”, afirmó.

Una historia personal atravesada por la neurodiversidad

Además de su carrera literaria, Trinidad Rusconi se ha convertido en una referente en temas vinculados a la neurodiversidad, especialmente a partir de su experiencia personal como madre de dos hijos dentro del espectro autista.

Contó que su camino comenzó desde la experiencia familiar y que, con el tiempo, derivó en capacitaciones constantes, charlas y actividades de concientización en distintas provincias del país.

“He estudiado mucho y sigo formándome todo el tiempo. Hoy recorro distintas localidades hablando sobre autismo, alfabetización y literatura”, señaló.

En ese marco, destacó con emoción los avances de sus hijos: su hijo de 10 años está escribiendo su propio cuento y su hija pronto cumplirá cinco años.

“La maternidad y la discapacidad son como una montaña rusa. Hay días muy buenos y otros difíciles, pero seguimos aprendiendo todo el tiempo”, expresó.

Con nuevos proyectos editoriales, presentaciones en distintas provincias y un fuerte compromiso con la inclusión, Trinidad Rusconi continúa construyendo un camino donde la literatura, la memoria colectiva y la neurodiversidad se entrelazan como parte de una misma historia.