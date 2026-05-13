Sesiona el Concejo Deliberante: ingresaron más de 30 expedientes y tras la ordinaria tratarán el cierre del ejercicio 2025

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio llevará adelante este jueves 14 de mayo una nueva sesión ordinaria con una cargada agenda legislativa, según informó la Secretaría del cuerpo deliberativo.

Entre los asuntos entrados, se destacan varios proyectos del Departamento Ejecutivo vinculados a la condonación de deudas por patentes de rodados, tasas urbanas y servicios sanitarios, además de iniciativas relacionadas con el programa Plan Familia Propietaria, que incluyen desadjudicaciones, renuncias y nuevas adjudicaciones de lotes.

También ingresaron expedientes para ratificar convenios entre el municipio y distintos organismos e instituciones, entre ellos la Jefatura de Asesores de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el Consejo Federal de Inversiones, la cooperativa de servicios de Dudignac, y acuerdos con particulares.

En materia de infraestructura y servicios, sobresalen proyectos sobre la factibilidad para la instalación de una planta de acopio de granos, la localización de un salón de usos múltiples para la Asociación Roller Nuevejuliense, y la ratificación del contrato para la obra de gas en la Escuela de Educación Secundaria N° 8 a través de la Cooperativa de Servicios “Mariano Moreno”.

Por parte de los bloques políticos también se sumaron iniciativas. El bloque de La Libertad Avanza presentó proyectos sobre desagües, reparación de calles y alumbrado público en el barrio El Provincial, además de una propuesta para eliminar el requisito de libre deuda para obtener la licencia de conducir.

En tanto, el bloque de la Unión Cívica Radical impulsó proyectos vinculados a la reparación de calzadas afectadas por intervenciones de ABSA, el deterioro de las vías del ferrocarril entre otros.

Además, el bloque PRO presentó una iniciativa para declarar de interés legislativo el primer Abierto Nacional de Canarios de Color que se realizará en Nueve de Julio.

Orden del día

Durante la sesión también se tratarán expedientes que ya cuentan con despacho de comisión, entre ellos desadjudicaciones y adjudicaciones de lotes, ratificación de convenios, pedidos de informes y resoluciones de reconocimiento institucional.

Entre los temas más relevantes figuran la declaración de emergencia vial en Facundo Quiroga, un pedido de informes sobre el sistema de cobro en el Hogar de Ancianos y una comunicación referida al Hogar Virgen de Luján de esa localidad.

Asimismo, se debatirá un reconocimiento a la joven deportista Zoe Bravo y diversas resoluciones vinculadas a aniversarios de instituciones educativas del distrito.

Finalizada la sesión ordinaria, los concejales volverán a reunirse en una sesión especial para dar tratamiento a la documentación 162-2026 correspondiente al cierre del ejercicio 2025, uno de los puntos administrativos más relevantes de la jornada.