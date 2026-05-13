Últimos cupos para el curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, mediante la dirección de Bromatología, informó que aún quedan últimos cupos disponibles para participar del curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a vecinos, trabajadores del sector gastronómico y personas vinculadas a actividades afines.

La capacitación se llevará adelante los días 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo, en el horario de 8 a 10.30 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la esquina de Libertad y Salta.

Como parte de la propuesta formativa, el jueves 22 de mayo se desarrollará además un módulo específico sobre manipulación de alimentos libres de gluten, con el objetivo de incorporar prácticas seguras e inclusivas para personas con celiaquía.

Desde el área organizadora remarcaron que la asistencia a todas las jornadas será obligatoria para completar la formación y obtener la certificación correspondiente.

Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción previa a través del sitio oficial del municipio: www.9dejulio.gov.ar.

La iniciativa busca fortalecer las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, promoviendo la salud pública y previniendo enfermedades transmitidas por alimentos.