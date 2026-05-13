Capacitaron en RCP y maniobra de Heimlich a fuerzas de prevención y seguridad

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, personal de Tránsito, Guardia Urbana Municipal (GUM), Policía y Patrulla Rural participó de una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.

La actividad estuvo a cargo de integrantes de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, quienes brindaron una instancia teórica y práctica orientada a la incorporación de herramientas clave para actuar en casos críticos que requieren una intervención inmediata.

Durante el encuentro se abordaron distintas técnicas de RCP aplicadas a adultos, niños y mujeres embarazadas, además de los protocolos correspondientes para actuar frente a paros cardiorrespiratorios y obstrucciones de vías aéreas.

Asimismo, los participantes recibieron formación específica sobre la correcta aplicación de la maniobra de Heimlich y los procedimientos adecuados según la edad y condición de la persona afectada.

Este tipo de iniciativas busca reforzar la preparación del personal que diariamente desarrolla tareas preventivas y de asistencia en la comunidad, promoviendo una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias y contribuyendo al cuidado de la salud pública.